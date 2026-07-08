Telegram पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है। NEET एग्जाम पेपर लीक होने के बाद सरकार ने इस ऐप पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया था, जो कि अब हट चुका है। हालांकि, अब यह ऐप एक अन्य कारणों की वजह से चर्चा में घिर गया है। दरअसल, इन दिनों दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ (Satluj) विवादों में घिरी हुई है, जो कि काफी समय से सेंसर बोर्ड के पास फंसी थी, लंबे इंतजार के बाद फाइनली मेकर्स ने इसे OTT पर रिलीज किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे दर्शकों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। इन सब के बीच जब फिल्म को ओटीटी से रिमूव कर दिया गया… तब भी यह फिल्म Telegram पर डाउनलोड के उपलब्ध है। और पढें: सरकार ने Telegram को भेजा नोटिस, बस 15 दिन में देना होगा जवाब

लोग अपने सवालों का जवाब पाने के लिए धड़ल्ले से फिल्म को टेलीग्राम से डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है जिस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने दिया, जिसे ओटीटी पर रिलीज करते ही हटा दिया गया… आखिर वो फिल्म Telegram पर कैसे पहुंच गई? सिर्फ सतलुज ही नहीं बल्कि टेलीग्राम पर एक नहीं बल्कि कई फिल्मों के लीक होने की खबर सामने आ चुकी है। ओटीटी पर आने से पहले फिल्म टेलीग्राम पर लीक कर दी जाती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Telegram से हटा बैन, अब फिर से कर सकेंगे चैटिंग



Telegram पायरेटेड फिल्मों व शो का हब बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को आसानी से नई-पुरानी सभी फिल्में और शो डाउनलोड के लिए मिल जाते हैं। इसके लिए न तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं और न ही इसे ढूंढने में ज्यादा मेहनत करनी होती है। आप सीधे टेलीग्राम ओपन करते हैं… सर्च पर जाकर किसी भी फिल्म व शो का नाम लिखकर सर्च करते हैं… नीचे उस फिल्म व शो के ढेरों रिजल्ट डाउनलोड के लिए उपलब्ध मिलते हैं।

आखिर Telegram पर कैसे पहुंच जाती है पायरेटेड मूवी?

आपको बता दें, Telegram एक मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप पर ढेरों ग्रुप व चैनल्स बनाने की सुविधा मिलती है। इन्हीं फीचर्स का फायदा उठाते हैं पायरेसी नेटवर्क चलाने वाले कुछ लोग। ये लोग हर नई फिल्म की पायरेटेड कॉपी रखते हैं, जिसे अपलोड करने के लिए टेलीग्राम एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है। हालांकि, अपनी कमाई के लिए ये लोग सीधे चैनल या फिर ग्रुप पर मूवी का लिंक नहीं देते हैं… इसके लिए आपको पहले BOT पर भेज देते हैं। बॉट पर जाते ही आपको कुछ टेलीग्राम चैनल्स को जॉइन करने को कहा जाता है। शर्त पूरी करने के बाद आप मूवी को अलग-अलग पिक्चर क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर सीधे पायरेटेड फिल्में अपलोड नहीं करता। यह काम टेलीग्राम यूज करने वाले यूजर्स ही कर रहे हैं।

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सरकार ने मांगा जवाब

सिर्फ NEET एग्जाम मामले में ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पायरेसी को लेकर भी टेलीग्राम को आड़े हाथों ले चुकी है। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम से 15 दिनों में जवाब देने को कहा है।