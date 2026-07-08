Moto G77 Power: 7000mAh बैटरी वाला धांसू फोन हुआ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Moto G77 Power स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गाया है। यह कंपनी के G सीरीज का फोन है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 6.72 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर मिलेगा। कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए 50MP का Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी के लिए फोन में 32MP कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है। आइए जानते हैं मोटोरोला के इस फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Moto G77 Power Price in India, Availability

कंपनी ने Moto G77 Power को 25,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह प्राइस फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत अभी आई नहीं है। इस फोन में आपको Pantone Fuchsia Red, Pantone Impenetrable, Pantone Laurel Green और Pantone Nautical Blue कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो फोन पर कंपनी 2,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, फोन की सेल 13 जुलाई दोपहर 12 बजे से Flipkart और Motorola India की साइट पर उपलब्ध होगा।

Moto G77 Power Specifications

अब बात करते हैं फीचर्स की मोटोरोला के इस फोन में कंपनी ने 6.72 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट व 1,050 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 12GB RAM व 256GB स्टोरेज दी है। फोटोग्राफी के लिए इममें में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 50MP का Sony LYTIA प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर आएगा। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ आपको 33W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, वजन 215g ग्राम का है।

फीचर डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 (Hello UI) अपडेट 1 साल OS अपडेट + 3 साल सिक्योरिटी अपडेट डिस्प्ले 6.72 इंच Full HD+ LCD रिफ्रेश रेट 120Hz टच सैंपलिंग रेट 120Hz ब्राइटनेस 1050 निट्स तक स्क्रीन रेश्यो 20:9 प्रोटेक्शन IP64 (पानी के छींटे और धूल से बचाव) प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6400 (6nm) स्पीड 2.5GHz तक GPU ARM Mali-G57 RAM 8GB तक स्टोरेज 128GB (UFS 2.2) सिक्योरिटी साइड फिंगरप्रिंट + फेस अनलॉक रियर कैमरा 50MP (Sony सेंसर) + 8MP अल्ट्रावाइड फ्रंट कैमरा 32MP वीडियो रिकॉर्डिंग 2K @30fps बैटरी 7000mAh बैटरी बैकअप लगभग 59 घंटे फास्ट चार्जिंग 33W रिवर्स चार्जिंग 6W नेटवर्क 5G, 4G LTE कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C GPS सिस्टम GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou सेंसर एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, e-कम्पास वजन लगभग 215 ग्राम साइज 166.23 × 76.50 × 8.89 mm

Moto G77 Power को इन स्मार्टफोन्स से मिलेगी कड़ी टक्कर

OnePlus Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord CE 6 Lite को आप लगभग 25,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6.72 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसकी रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400 Apex से लैस है। फोन में 7,000mAh की बैटरी भी मिलेगी।

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Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G को 24,920 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 108MP कैमरा दिया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है।