Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Grand Slam बंडल और Shuffling इमोट, जल्दी करें Unlock

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 12, 2026, 12:43 PM (IST)
Free Fire Max को मजेदार बनाने के लिए प्रीमियम Grand Slam बंडल और Shuffling इमोट को लाया गया है। इन दोनों आइटम से गेम में यूनीक लुक के साथ अलग पहचान मिलेगी। अच्छी बात यह है कि इन गेमिंग आइटम को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है, क्योंकि ये आइटम डेली स्पेशल का हिस्सा हैं। बता दें कि डेली स्पेशल इस गेम का अहम पार्ट है। आम स्टोर की तुलना में यहां से गेमिंग आइटम को किफायती दाम में क्लेम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 12 March 2026: गेमर्स के लिए आए लेटेस्ट कोड, रिडीम कर पाएं एक्सक्लूसिव आइटम
फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बहुत खास स्टोर है। इस स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इस स्टोर से डायमंड तो बचते ही हैं बल्कि प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Moon Flip इमोट
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गरेना का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इसके साथ उसमें मिलने वाले आइटम भी बदल जाते है। इस वजह से गेमर्स को डेली स्पेशल से जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।
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