Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Grand Slam बंडल और Shuffling इमोट, जल्दी करें Unlock

Free Fire Max को मजेदार बनाने के लिए प्रीमियम Grand Slam बंडल और Shuffling इमोट को लाया गया है। इन दोनों आइटम से गेम में यूनीक लुक के साथ अलग पहचान मिलेगी। अच्छी बात यह है कि इन गेमिंग आइटम को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है, क्योंकि ये आइटम डेली स्पेशल का हिस्सा हैं। बता दें कि डेली स्पेशल इस गेम का अहम पार्ट है। आम स्टोर की तुलना में यहां से गेमिंग आइटम को किफायती दाम में क्लेम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 12 March 2026: गेमर्स के लिए आए लेटेस्ट कोड, रिडीम कर पाएं एक्सक्लूसिव आइटम

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बहुत खास स्टोर है। इस स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इस स्टोर से डायमंड तो बचते ही हैं बल्कि प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Moon Flip इमोट

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Daily Special Items

Backpack-Collector-o-the-wisp की ओरिजनल कीमत 399 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 199 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। BP S9 Token Crate को डेली स्पेशल से 20 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 40 डायमंड है। Grand Slam बंडल को 449 डायमंड में खरीदा जा सकता है। इसकी असली प्राइस 899 डायमंड है। Azure Annihilation (Bottom) 399 डायमंड की जगह 199 डायमंड में मिल रही है। Shuffling इमोट का प्राइस डेली स्पेशल में 99 डायमंड है। इसका ओरिजनल प्राइस 199 डायमंड है। Mystic Seeker Weapon Loot Crate 40 डायमंड की बजाय 20 डायमंड में मिल रही है।

कैसे करें खरीदारी ?

अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लें।

गेम ओपन कर लें। होम स्क्रीन पर बने स्टोर पर टैप करिए।

डेली स्पेशल टैब दबाएं।

आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल ओपन हो जाएगा।

अब आपको जो आइटम खरीदना है, उस पर टैप करके परचेज बटन दबाएं।

इसके बाद वो आइटम आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

ध्यान में रखें यह बात

गरेना का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इसके साथ उसमें मिलने वाले आइटम भी बदल जाते है। इस वजह से गेमर्स को डेली स्पेशल से जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।