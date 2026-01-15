Free Fire Max में आया स्पेशल इवेंट, फ्री में मिल रहा SATORU GOJO बंडल

Free Fire Max और Jujutsu Kaisen (JJK) के बीच हुए कोलैब्रेशन के तहत नए स्पिन इवेंट को लाइव किया गया है। यह GOJO Ascension है। इसमें प्रीमियम SATORU GOJO बंडल मिल रहा है, जिसके साथ दो शानदार एनिमेशन मिलती हैं। इनका उपयोग गेम के बीच किया जा सकता है। इसके अलावा, इवेंट से Ascension Token, स्पेशल कार्ड और वेपन लूट क्रेट जैसे धाकड़ आइटम भी क्लेम करने के लिए दिए जा रहे हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: फ्री में मिल रहे Emote-Diamond और Pet आज, ऐसे करें अनलॉक

अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और शानदार इवेंट से रिवॉर्ड अपने नाम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां इवेंट से जुड़ी जानकारी दी गई है। साथ ही, ईनाम जीतने का प्रोसेस भी विस्तारपूर्वक बताया गया है।

Free Fire Max GOJO Ascension

गरेना फ्री फायर मैक्स का GOJO Ascension इवेंट बेहद खास है। इस स्पेशल इवेंट में स्पिन करके GOJO बंडल, Ascension Token और JuJutsu Universal Shard को पाया जा सकता है। इसके साथ इवेंट से कई वेपन लूट क्रेट और टीम बूस्टर जैसे आइम्स को भी अनलॉक किया जा सकता है।

Grand Prizes

SATORU GOJO Bundle

GOJO Ascension Token

JuJutsu Universal Shard

Super Void Weapon Loot Crate

Haunt’s Outrage Weapon Loot Crate

Ink Lock Weapon Loot Crate

Bones of Terror Weapon Loot Crate

Super Leg Pocket

Enhance Hammer

Tactical Market

Team Booster

कितने डायमंड में होगा स्पिन ?

फ्री फायर मैक्स का यह लक रॉयल इवेंट है। इसमें मिलने वाले आइटम्स को स्पिन करके क्लेम किया जा सकता है। इसमें पहला स्पिन फ्री है। इसके बाद पांच बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड खर्च करने होंगे।

कैसे करें Spin ?

1. अपने स्मार्टफोन में गरेना फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।

3. यहां आपको टॉप पर GOJO Ascension इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।

4. फिर स्पिन बटन प्रेस करें।

5. इसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा