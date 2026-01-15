comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Free Fire Max Gojo Ascension Live Get Satoru Gojo Bundle For Free

Free Fire Max में आया स्पेशल इवेंट, फ्री में मिल रहा SATORU GOJO बंडल

Free Fire Max में GOJO Ascension लाइव हो गया है। इस खास इवेंट में SATORU GOJO बंडल मिल रहा है। इसके साथ Bones of Terror वेपन लूट क्रेट और Team Booster जैसे आइटम मिल रहे हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 15, 2026, 10:19 AM (IST)

free fire max (54)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Free Fire Max और Jujutsu Kaisen (JJK) के बीच हुए कोलैब्रेशन के तहत नए स्पिन इवेंट को लाइव किया गया है। यह GOJO Ascension है। इसमें प्रीमियम SATORU GOJO बंडल मिल रहा है, जिसके साथ दो शानदार एनिमेशन मिलती हैं। इनका उपयोग गेम के बीच किया जा सकता है। इसके अलावा, इवेंट से Ascension Token, स्पेशल कार्ड और वेपन लूट क्रेट जैसे धाकड़ आइटम भी क्लेम करने के लिए दिए जा रहे हैं। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: फ्री में मिल रहे Emote-Diamond और Pet आज, ऐसे करें अनलॉक

अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और शानदार इवेंट से रिवॉर्ड अपने नाम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां इवेंट से जुड़ी जानकारी दी गई है। साथ ही, ईनाम जीतने का प्रोसेस भी विस्तारपूर्वक बताया गया है। news और पढें: Free Fire Max OB52 Update: Thorny Desire Bundle से लेकर Foxlight Phantom Bundle तक गेम में ये 3 शानदार बंडल्स की एंट्री

Free Fire Max GOJO Ascension

गरेना फ्री फायर मैक्स का GOJO Ascension इवेंट बेहद खास है। इस स्पेशल इवेंट में स्पिन करके GOJO बंडल, Ascension Token और JuJutsu Universal Shard को पाया जा सकता है। इसके साथ इवेंट से कई वेपन लूट क्रेट और टीम बूस्टर जैसे आइम्स को भी अनलॉक किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max OB52 Update आने के बाद लाइव हुआ नया इवेंट, 3000 Gold और बैनर मिल रहा फ्री

Grand Prizes

  • SATORU GOJO Bundle
  • GOJO Ascension Token
  • JuJutsu Universal Shard
  • Super Void Weapon Loot Crate
  • Haunt’s Outrage Weapon Loot Crate
  • Ink Lock Weapon Loot Crate
  • Bones of Terror Weapon Loot Crate
  • Super Leg Pocket
  • Enhance Hammer
  • Tactical Market
  • Team Booster

कितने डायमंड में होगा स्पिन ?

फ्री फायर मैक्स का यह लक रॉयल इवेंट है। इसमें मिलने वाले आइटम्स को स्पिन करके क्लेम किया जा सकता है। इसमें पहला स्पिन फ्री है। इसके बाद पांच बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड खर्च करने होंगे।

Trending Now

कैसे करें Spin ?

1. अपने स्मार्टफोन में गरेना फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. यहां आपको टॉप पर GOJO Ascension इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।
4. फिर स्पिन बटन प्रेस करें।
5. इसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा