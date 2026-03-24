Free Fire Max में आज Wooden Cabin Gloo Wall Skin पाने का मौका मिल रहा है। इस ग्लू वॉल स्किन को आप गेम में हाफ रेट में पा सकते हैं। ग्लू वॉल फ्री फायर मैक्स गेम का एक पॉपुलर आइटम है। इस आइटम की मदद से आप सामने मौजूद दुश्मन के वार से खुद का बचाव कर सकते हैं। यूं तो गेम में ग्लू वॉल मिल जाती है, लेकिन अपनी मौजूदा ग्लू वॉल को नया लुक देने के लिए आप ग्लू वॉल स्किन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप 399 डायमंड्स में मिलने वाली ग्लू वॉल स्किन को आधी कीमत यानी सिर्फ 199 डायमंड्स में पा सकते हैं। इसके पीछे की वजह डेली स्पेशल है। डेली स्पेशल में मौजूद सभी आइटम्स पर आपको धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर मिलता है। यहां जानें इस सेक्शन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max: फ्री में मिल रहा Vampire बैकपैक और 999 Gold, क्लेम करने के लिए करें ये काम

Free Fire Max में विभिन्न तरह के स्टोर मौजूद हैं। इन स्टोर्स के जरिए आप इन-गेम आइटम्स को खरीद सकते हैं। हालांकि, इनमें से एक स्टोर बेहद ही खास है। यह डेली स्पेशल है। इस सेक्शन में सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। ऑफर के तहत इस स्टोर के जरिए आप इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यदि किसी आइटम की कीमत 10 डायमंड्स है, तो डेली स्पेशल में वो आपको 5 डायमंड्स में ही मिल जाएगा। इस वजह से डेली स्पेशल सेक्शन प्लेयर्स के बीच काफी पॉपुलर है। आज इस सेक्शन से आप Wooden Cabin Gloo Wall Skin को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: गेमर्स के लिए जारी हुए एक्टिव कोड्स, फ्री में क्लासी Rewards पाने का मौका

Daily Special

1. BP S9 Token और पढें: Free Fire Max में Lost in Sand ग्राफिक्स पाने का मौका, गेम में शुरू हुआ Step up इवेंट

BP S9 Token की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. Shibuya Idol Bundle

Shibuya Idol Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि आपको आज 449 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Nutty Quirk Parachute

Nutty Quirk Parachute की कीमत 99 डायमंड्स है, जो कि सिर्फ 49 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

4. MP40 Sneaky Clown Weapon Loot Crate

MP40 Sneaky Clown Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

5. Wooden Cabin Gloo Wall Skin

Wooden Cabin Gloo Wall Skin की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि आपको 199 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Shining boot

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Shining boot की कीमत 149 डायमंड्स है, जिसे 74 डायमंड्स में पाया जा सकता है।