Free Fire Max में Step up इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए यूजर्स को Lost in Sand ग्राफिक्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। यह इवेंट में मिलने वाला प्रीमियम प्राइज है। गेम में आए दिन नए-नए लक रॉयल इवेंट लाइव होते रहते हैं। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को कई फ्री रिवॉर्ड्स पाने का मौका मिलता है। हालांकि, यह एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए आपको स्पिन करना होता है। स्पिन करने के लिए गेम की इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। आपको बता दें, डायमंड्स को असली पैसों से खरीदा जाता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 March 2026: आज फ्री में मिल रहे हैं प्रीमियम रिवॉर्ड्स, जल्दी लूट लो!

Free Fire Max में लेटेस्ट Step up इवेंट की एंट्री हो गई है। यह इवेंट 2 हफ्तों तक गेम में लाइव रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को Lost in Sand ग्राफिक्स व Katana Gemlight Blade आदि फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस इवेंट में फ्री रिवॉर्ड्स पाने के लिए आपको स्पिन करना होगा, जिसके लिए इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने होंगे। और पढें: Free Fire Max में On Vacation Bundle पाने का मौका, Daily Special सेक्शन से करें Claim

Free Fire Max Step up Event Premium Prize

1. Lost in Sand और पढें: Free Fire MAX के लिए संडे बनेगा फंडे, एक्टिव रिडीम कोड्स से Diamonds-Evo Gun Skin पाएं बिल्कुल फ्री

2. Katana Gemlight Blade

Basic Prize

1. Swordsman Legends Weapon Loot Crate

2. Xtreme Adventure Weapon Loot Crate

3. Luck Royale Voucher

4. Gold Royale Voucher

5. Tactical Market

6. Super Leg Pocket

Spin Price

Step up इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, 1 राउंड की कीमत 1033 डायमंड्स है। आप अपने डायमंड्स खर्च करके गेम में इन आइटम्स को फ्री में पा सकते हैं।

इवेंट को कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन मे फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. अब लॉबी में मौजूद लक रॉयल इवेंट सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको इस इवेंट का बैनर दिखेगा।

4. Step up इवेंट बैनर पर क्लिक करके इससे जुड़ी डिटेल्स पा सकेंगे।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Free Fire Max में इवेंट्स क्या है?

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फ्री फायर मैक्स में आए दिन इवेंट्स लाइव होते रहते हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स को फ्री रिवॉर्ड्स पाने का मौका मिलता है।