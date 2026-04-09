Published By: Manisha | Published: Apr 09, 2026, 05:29 PM (IST)
Free Fire Max में Trend Academy Bundle को गेम में हाफ डायमंड्स में पाया जा सकता है। इस बंडल की कीमत गेम में 899 डायमंड्स है, जिसे आप आज सिर्फ 449 डायमंड्स में ही पा सकते हैं। डेली स्पेशल की खासियत ही यही है कि इस गेम स्टोर के जरिए आपको गेम में नया इन-गेम आइटम पाने के साथ-साथ डायमंड्स की भी बचत होती है। आपको बता दें, डायमंड्स फ्री फायर मैक्स की करेंसी है, जिसके जरिए आप हर काम करने में सक्षम होते हैं। डायमंड्स के जरिए ही आप गेम में शुरू होने इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं और डायमंड्स के जरिए ही आप गेम में इन-गेम आइटम्स पा सकते हैं। हालांकि, कई बार 1 इन-गेम आइटम खरीदने में आपके काफी सारे डायमंड्स खर्च हो जाते हैं। ऐसे में डेली स्पेशल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए आया खास इवेंट, Dog At Hand के साथ मिल रही Undersea Rampage स्किन
Free Fire Max में Daily Special बेहद ही पॉपुलर सेक्शन है। इस सेक्शन के जरिए के जरिए आप डेली कई सारे इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इन आइटम्स को आप गेम में हाफ रेट में खरीद सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मौजूद सभी इन-गेम आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उस आइटम को आधे दाम में खरीद सकते हैं। फ्री फायर मैक्स गेम के डेली स्पेशल सेक्शन से आप Trend Academy Bundle के साथ-साथ कई सारे इन-गेम आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकतें हैं। यहां देखे इस सेक्शन में मिलने वाले सभी आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: 9 अप्रैल के कोड रिलीज, फ्री में करें Outfit-Skins अनलॉक
1. Show Off और पढें: Free Fire Max में Neon Kactus Pet Skin पाने का मौका, हाफ Diamonds में करें Claim
Show Off की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल से 99 डायमंड्स में पा सकते हैं।
2. BP S4 Token
BP S4 Token की कीमत 10 डायमंड्स ही है, जो कि आप इस सेक्शन से सिर्फ 5 डायमंड्स में ही मिल जाएगा।
3. Trend Academy Bundle
Trend Academy Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आप 449 डायमंड्स में पा सकते हैं।
4. Airman Rouge (Shoes)
Airman Rouge (Shoes) की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि 99 डायमंड्स में मिलने वाला है।
5. Paradise Defender (XMB + Mini Uzi) Weapon Loot Crate
Paradise Defender (XMB + Mini Uzi) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि 20 डायमंड्स में मिलता है।
6. Gloo Wall Crack of Dawn
Gloo Wall Crack of Dawn की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि आपको 199 डायमंड्स में मिलेगा।
Free Fire Max में Daily Special क्या है?
Free Fire Max में Daily Special एक खास सेक्शन है, जहां से आप कई सारे आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं।
Daily Special में Free Fire Max आइटम सस्ते क्यों मिलते हैं?
Daily Special में Free Fire Max आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद उन्हें हाफ रेट में खरीदा जा सकता है।
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