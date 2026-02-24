Free Fire Max में Staple Wanderer Bundle पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल को आप डेली स्पेशल सेक्शन से आधे दाम में खरीद सकते हैं। फ्री फायर मैक्स के मैदान में कई तरह के इन-गेम आइटम्स शामिल होते हैं। इन आइटम्स को गेम पैसे देकर खरीदा जाता है। हालांकि, गेम में आप डायरेक्ट पैसे खर्च नहीं खर्च नहीं कर सकते। गेम में पहले यूजर्स को असली पैसे लगाकर डायमंड्स खरीदने पड़ते हैं और उसके बाद डायमंड्स से इन-गेम आइटम्स खरीदे जाते हैं। डायमंड्स फ्री फायर मैक्स की इन-गेम करेंसी है। और पढें: Free Fire Max में Mars Landcrusher और Flamed Beat स्किन मिल रही आज, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल ग्राउंड गेम है। इस गेम में आपको दुश्मनों के वार से बचते हुए गेम में सर्वाइव करना होता है। इसके अलावा, आपको अपने सामने वाले दुश्मनों को खत्म भी करना होता है। इन सब चीजों के लिए गेम में आपको काफी सारे इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन आइटम्स को आप लूट के दौरान गेम से ही पा सकते हैं। इसके अलावा, इन आइटम्स को कस्टमाइज करने के लिए गेम में कई स्टोर सेक्शन भी है, जहां से आप स्किन की खरीदारी करके अपने आइटम्स को नया लुक दे सकते हैं। डेली स्पेशल ऐसा ही एक स्टोर है, जहां से आप इन -गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकेंगे। दरअसल, इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद उसे आप हाफ रेट में खरीद सकते हैं। यहां देखें गेम में आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes हुए रिलीज, मुफ्त में Skins समेत मिल रहे धमाकेदार रिवॉर्ड्स आज

Daily Special

1. BP S3 Token Crate और पढें: Free Fire Max में Big Smash Emote को आधे Diamonds में करें Claim, जानें कैसे

BP S3 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. Staple Wanderer Bundle

Staple Wanderer Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल में 449 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

3. Glo Technica Gloo Wall Skin

Glo Technica Gloo Wall Skin की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप 299 डायमंड्स में पा सकेंगे।

4. Kinght

Kinght का दाम 99 डायमंड्स है, जो कि आपको 49 डायमंड्स में मिलने वाला है।

5. Mini Uzi Amber Megacypher Loot Crate

Mini Uzi Amber Megacypher Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Grey Techwear Pants

Grey Techwear Pants की कीमत 249 डायमंड्स है, जिसे 124 डायमंड्स में पा सकते हैं।