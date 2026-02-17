Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में जीत हासिल करने के लिए प्लेयर्स को खी इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। वैसे तो गेम में लूट के दौरान कई इन-गेम आइटम्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ आइटम्स को आप स्पेशली इन-गेम स्टोर से ही एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इमोट शामिल है। इमोट के जरिए आप गेम में अपने इमोशन बयां कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्शन ग्राफिक्स मिलते हैं। खास बात यह है कि आज आप Daily Special सेक्शन से एक खास इमोट को आधे दाम में खरीद सकेंगे, यह Moon Flip Emote है। इस इमोट के जरिए आप गेम में अपनी जीत की खुशी बयां कर सकते हैं। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 February 2026: आज मिल रहे हैं फ्री प्रीमियम आइटम, तुरंत करें रिडीम

Free Fire Max में आज आप Moon Flip Emote को आधे दाम में पा सकते हैं। दरअसल, गेम डेवलपर कंपनी ने इस इमोट को Daily Special सेक्शन में एड किया है। यह इस गेम का स्पेशल सेक्शन है। इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स को आप हाफ रेट में खरीद सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मिलने वाले सभी आइटम्स पर आपको 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। ऐसे में आप उन आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकेंगे। Moon Flip Emote की कीमत गेम में वैसे 199 डायमंड्स है, लेकिन उसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से हाफ रेट में खरीद सकेंगे। यहां देखें और क्या आपको हाफ रेट में मिलने वाला है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 15 February 2026: Diamonds-Emote पाएं फ्री, आ गए आज के नए कोड्स

Daily Special

1. Flashing Spade (Shoes) और पढें: Free Fire Max: आधे दाम में मिल रहा शानदार Evil Slayer बंडल, अनलॉक करने का सुनहरा मौका

Flashing Spade (Shoes) की कीमत गेम में 349 डायमंड्स लिस्ट है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 174 डायमंड्स में पा सकते हैं।

2. Loot Box Red Gloom

Loot Box Red Gloom की कीमत गेम में 299 डायमंड्स है, जो कि आपको 149 डायमंड्स में मिलेगा।

3. BP S5 Token Crate

BP S5 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

4. Golden Roar Bundle

Golden Roar Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जो कि आज 599 डायमंड्स में मिल रहा है।

5. Mr. Nutcracker Weapon Loot Crate

Mr. Nutcracker Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि 20 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Moon Flip Emote

Moon Flip Emote की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि 99 डायमंड्स में मिल रहा है।