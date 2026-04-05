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Free Fire Max में Funny Ring इवेंट शुरू, Bubble Trouble Bundle मिल रहा फ्री

Free Fire Max में Funny Ring इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को Bubble Trouble Bundle जैसे फनी बंडल फ्री मिल रहे हैं।

Published By: Manisha | Published: Apr 05, 2026, 04:31 PM (IST)

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Free Fire Max में Funny Ring इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को कई मजेदार फनी बंडल फ्री पाने का मौका मिल रहा है, जिसमें Bubble Trouble Bundle, Emperors New Cloths Bundle आदि बहुत कुछ शामिल है। बंडल के अलावा, इस इवेंट में अन्य रिवॉर्ड्स भी शामिल है। अगर आप नए आइटम्स पाने की सोच रहे थे, तो यह इवेंट आपके लिए खास साबित होने वाला है। आइए जानते हैं इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Garena Free Fire MAX Redeem Codes 5 April 2026: फ्री मिल रहे Diamonds-Emote-Gun Skin, तुरंत कोड्स करें रिडीम

Free Fire Max में नया रिंग इवेंट शुरू हो गया है, जो कि Funny Ring इवेंट है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में फनी बंडल रिवॉर्ड्स के तौर पर मिलेंगे। यह इवेंट गेम में 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। ऐसे में आप इन 2 हफ्तों के दौरान कभी भी इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पिन करना होता है। वहीं, स्पिन के लिए इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल होता है। news और पढें: Free Fire Max में Mythos Punch के साथ मिल रहा The Glacier Devil बंडल, ऐसे पाएं

Funny Ring इवेंट रिवॉर्ड लिस्ट

1. Bubble Trouble Bundle news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Code 4 April 2026: आउटफिट और लूट क्रेट मिल रही फ्री, पाने के लिए रिडीम करें नए कोड

2. Emperors New Cloths Bundle

3. Quackman Bundle

4. Sports Car Emperors Carriage

5. Pan Quack Sizzle

6. Universal Ring Token

Spin की कीमत

Funny Ring इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स है, जो कि 90 डायमंड्स में हो जाएगा। इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको अपने डायमंड्स खर्च करन होते हैं। 1 स्पिन के लिए आपको गेम में 20 डायमंड्स खर्च करने होंगे। वहीं, 5 स्पिन के लिए 90 डायमंड्स दांव पर लगेंगे।

इवेंट कैसे करें एक्सेस?

1. Funny Ring इवेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको टॉप पर Funny Ring इवेंट का बैनर दिखेगा।

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4. इस बैनर पर क्लिक करके आपको इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।