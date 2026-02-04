Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 4 February 2026: नए गेमिंग कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं प्रीमियम आइटम

Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 4 February 2026: फ्री फायर मैक्स कम्युनिटी के लिए स्पेशल खबर है। गेम मेकर गरेना ने अपने गेमर्स के लिए 4 फरवरी 2026 के रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन खास कोड से बिना डायमंड के प्रीमियम आइटम जैसे गन स्किन, इमोट, पेट और कैरेक्टर आदि अनलॉक किए जा सकते हैं। इनसे गेमर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा और गेम खेलने में भी मजा आएगा। और पढें: Free Fire Max में बहुत सस्ता मिल रहा Booyah Pass Premium Plus आज, ऐसे पाएं

Free Fire Max के रिडीम कोड रोजाना रिलीज होते हैं। इन गेमिंग कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। हालांकि, इन गेमिंग कोड को एक ही बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री Diamonds पाने का मौका, आ गए नए रिडीम कोड्स

Free Fire Max Redeem Codes New

इस गेमिंग खबर में गरेना फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट कोड बताए गए हैं :- और पढें: Free Fire Max में M60 Dreambreaker गन स्किन पाने का मौका, EVO Vault इवेंट हुआ शुरू

FR2D7G5T1Y8H6J4K

FQ9W2E1R7T5Y3U6I

FA3S7D5F1G9H6J4K

FE2R8T6Y4U1I5O7P

FP9O1I5U3Y2T8R4E

FU1I5O3P7A9S4D2F

F7F9A3B2K6G8H1L5

FT4E9Y5U1I3O2P6A

FJI4GFE45TG56HG5

FK3J9H5G1F7D2S4A

FM6N1B8V3C4X7Z9L

FL2K6J4H8G5F3D7S

FZ5X1C7V9B2N6M3Q

लेटेस्ट गेमिंग कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड का समय तय होता है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इस कारण कई बार कोड रिडीम करने पर Error आता है।

ऐसे करें नए गेमिंग कोड रिडीम

फ्री फायर मैक्स कोड को रिडीम करने का प्रोसेस बहुत सरल है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :-

1. कोड रिडीम करने के लिए Garena की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में लॉग-इन करने के लिए गूगल या फेसबुक आईडी का उपयोग करें।

3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।

4. फिर कोड सबमिट कीजिए।

5. इस तरह आपका कोड रिडीम हो जाएगा।

6. 24 घंटे के अंदर आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

गेमिंग कोड रोजाना ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. फ्री फायर को भारत में क्यों बैन किया गया था ?

Ans. रिपोर्ट्स की मानें, तो गरेना के फ्री फायर मोबाइल गेम को राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बैन किया गया था।

2. फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड क्यों रिलीज किए जाते हैं ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड को गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनसे प्लेयर्स को प्रीमियम आइटम मिलते हैं। साथ ही, उनके डायमंड की बचत होती है।