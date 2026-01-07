Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन से आप Little Monster Gloo Wall Skin को आधे दाम में पा सकते हैं। ग्लू वॉल स्किन फ्री फायर मैक्स गेम का पॉपुलर आइटम है। यह ग्लू वॉल स्किन आपके सामने एक दीवार क्रिएट कर देता है, जिससे आप दुश्मन के वार से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू वॉल है, तो आप लेटेस्ट स्किन के साथ अपनी ग्लू वॉल को नया लुक दे सकते हैं। यह देखने में एक मजेदार ग्लू वॉल स्किन है। ग्लू वॉल स्किन के साथ आप गेम में कई अन्य आइटम्स को भी पा सकते हैं। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Violet Voltage Bundle आधे दाम में पाने का मौका, ऐसे करें Claim

Free Fire Max में Little Monster Gloo Wall Skin को आप आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। इस ग्लू वॉल स्किन की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप 299 डायमंड्स में खरीद सकते हैं। दरअसल, कंपनी ने इस ग्लू वॉल स्किन को आप डेली स्पेशल सेक्शन में एड किया है। यह इस गेम का खास सेक्शन है, जहां से आप इन-गेम आइटम्स को कम से कम दाम में खरीद सकते हैं। इस सेक्शन में मिलने वाले आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद उस आइटम को आप आधे दाम में खरीद सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की कीमत।

Daily Special

1. BP S8 Token Crate

BP S8 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. Trend Academy Bundle

Trend Academy Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आप 449 डायमंड्स में आज डेली स्पेशल सेक्शन से पा सकते हैं।

3. Little Monster Gloo Wall Skin

Little Monster Gloo Wall Skin की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि 299 डायमंड्स में मिलेगा।

4. Yankee

Yankee की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में पा सकते हैं।

5. MP40 Sneaky Clown Weapon Loot Crate

MP40 Sneaky Clown Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में ही मिल जाएगा।

6. Pirate’s Straw Hat

Pirate’s Straw Hat की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे 99 डायमंड्स है।