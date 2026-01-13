Free Fire Max में Battle Angel Bundle पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल के साथ फीमेल फ्री फायर मैक्स अपने कैरेक्टर के लिए यूनिक लुक पा सकते हैं। इस बंडल में टॉप, बॉटम, हेड व शूज शामिल है। इस बंडल की कीमत 1199 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से आधे दाम में खरीद सकते हैं। दरअसल, इसकी वजह डेली स्पेशल सेक्शन है। इस सेक्शन के जरिए आप सभी इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में पा सकते हैं। बंडल के अलावा, इस सेक्शन से आप Flame Wings व Summer Holidays (Head) जैसे बंडल्स को भी पा सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Gold Royale Voucher और Loot Box मिल रहा फ्री, ऐसे पाएं

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन से आप डेली विभिन्न तरह के इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मिलने वाले सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उस आइटम को आधे दाम में खरीद सकते हैं। अगर नया इन-गेम आइटम खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सेक्शन आपके लिए ही है। जैसे कि हमने बताया इस सेक्शन से आप Battle Angel Bundle को आधे दाम में पाने का मौका मिल रहा है। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट।

Daily Special

1. BP S8 Token

BP S8 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 5 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. Battle Angel Bundle

Battle Angel Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जिसे आप 599 डायमंड्स में पा सकेंगे।

3. Flame Wings

Flame Wings की कीमत 499 डायमंड्स है, जिसे आप 249 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

4. Summer Holidays (Head)

Summer Holidays (Head) की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि आप 199 डायमंड्स में मिल रहा है।

5. Snowy Day

Snowy Day की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

6. Flaring Bionica (G36 + M1873) Weapon Loot Crate

Flaring Bionica (G36 + M1873) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल सेक्शन से 20 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।