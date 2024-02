Top OTT Releases in this Week: ओटीटी पर फरवरी का यह हफ्ता काफी शानदार रहा। इस हफ्ते ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज स्ट्रीम की गई हैं। कुछ फिल्मों और सीरीज की अनाउंसमेंट काफी समय पहले कर दी गई, तो कुछ फिल्मों ने सरप्राइस के तौर पर ओटीटी पर धमाकेदार एंट्री की। सरप्राइस एंट्री की बात करें, तो इस हफ्ते शाहरुख खान स्टारर फिल्म Dunki गुपचुप तरीके से ओटीटी पर रिलीज कर दी गई। इसके अलावा, The Kerala Story फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग का इंतजार काफी लंबे वक्त से किया जा रहा था, जो कि इस हफ्ते पूरा हो चुका है। यह फिल्में अब आप OTT पर इन्जॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं ओटीटी पर कौन-सी फिल्म और सीरीज कहां देखने के लिए है उपलब्ध।

The Kerala Story

The Kerala Story फिल्म पिछले साल 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। पिछले साल से ही फैन्स फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब 2024 में जाकर पूरा हुआ है। यह फिल्म अब 16 फरवरी को ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो गई है। अदा शर्मा स्टारर और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में केरल की तीन महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, जो धर्मान्तरित होकर मुसलमान बन जाती हैं।

Dunki

शाहरुख खान स्टारर फिल्म Dunki फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं, इस हफ्ते फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार भी खत्म हो गया। मेकर्स ने इस फिल्म को गुपचुप तरीके से Netflix पर 15 फरवरी को स्ट्रीम कर दिया है। इस फिल्म की कहानी गैर-कानूनी तरीके से दूसरे देश में बसने पर बेस्ड है, जिसे डंकी प्रोसेस भी कहा जाता है।

Love Storiyaan

Love Storiyaan सीरीज को वैलेंटाइन्स डे के मौके 14 फरवरी पर Amazon prime Video पर स्ट्रीम किया गया है। इस सीरीज में 6 अलग-अलग लव स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें ट्रांसजेंडर कपल की कहानी भी देखने को मिलेगी।

Salaar: Part 1 – Ceasefire

प्रभाष स्टारर Salaar: Part 1 फिल्म पिछले साल थिएटर में रिलीज हुई थी, जिसके जनवरी में ओटीटी पर दक्षिण भारतीय भाषाओं में स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अब यह फिल्म Disney+ Hotstar पर हिंदी भाषा में स्ट्रीम हो गई है। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है।