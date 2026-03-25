OnePlus ला सकता है टच वाला गेमिंग कंसोल, लीक में हुआ खुलासा

OnePlus अब एक नए और दिलचस्प प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक Android आधारित हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल पर काम कर रही है। यह डिवाइस खासतौर पर मोबाइल गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता है। अभी तक OnePlus ने इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन लीक्स के आधार पर माना जा रहा है कि कंपनी स्मार्टफोन से आगे बढ़कर गेमिंग डिवाइस के क्षेत्र में भी अपनी जगह बनाना चाहती है।

इस नए डिवाइस में क्या खास होगा?

Tipster Digital Chat Station की लीक के अनुसार, यह हैंडहेल्ड कंसोल पहले गेमिंग कंट्रोलर्स से थोड़ा अलग हो सकता है। जहां आमतौर पर ऐसे डिवाइस में ज्यादा फिजिकल बटन और कंट्रोलर्स होते हैं, वहीं OnePlus का यह नया डिवाइस टचस्क्रीन पर ज्यादा फोकस करेगा, यानी इसमें मल्टी-फिंगर टच, तेज रिस्पॉन्स और बेहतर टच एक्युरेसी पर जोर दिया जाएगा। इस तरह का डिजाइन मोबाइल गेमिंग को और ज्यादा स्मूद और इमर्सिव बना सकता है।

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ये डिवाइस खासतौर पर किन गेम्स के लिए ऑप्टिमाइज होगा?

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस डिवाइस को खासतौर पर फेमस FPS (First-Person Shooter) गेम्स जैसे PUBG Mobile, COD Mobile और Delta Force के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि गेमर्स को बेहतर ग्राफिक्स, हाई रिफ्रेश रेट और कम लेटेंसी का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा इसमें फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है, जिससे लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान भी स्मूद एक्सपीरियंस बना रहेगा।