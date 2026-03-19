Published By: Manisha | Published: Mar 19, 2026, 06:06 PM (IST)
Border 2 OTT release: बॉर्डर 2 फिल्म इस साल की शुरुआत में 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। हालांकि, ओटीटी लवर्स अब भी इस फिल्म के डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे थे। अब फाइनली उन फैन्स का इंतजार खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद बॉर्डर 2 फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है। तमाम लीक्स के बाद अब फाइनली कंफर्म हो गया है कि यह फिल्म Netflix ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। अगर आपने अब-तक सिनेमाघर जाकर फिल्म को नहीं देखा है, तो अब आप घर बैठे अपने टीवी या फिर स्मार्टफोन पर इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: Airtel के सबसे बेस्ट Data Vouchers, डेटा के साथ फ्री में मिलेगा OTT का मजा
Netflix ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Border 2 फिल्म की स्ट्रीमिंग को कंफर्म किया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर इस शुक्रवार 20 मार्च को रिलीज हो रही है। डेट अनाउसमेंट के साथ नेटफ्लिक्स ने कैप्शन दिया है, “चिट्ठी अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है। बॉर्डर 2 फिल्म 20 मार्च को Netflix पर रिलीज होगी।” और पढें: ALTT Balaji के बाद सरकार ने इन 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर को किया बैन
आपको बता दें, Border 2 फिल्न 1997 में रिलीज हुई Border का ही सीक्वल है। इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। स्टारकास्ट की बात करें, तो इस फिल्म में पिछली बॉर्डर के सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह जैसे स्टार्स शामिल हैं। बॉर्डर 1 में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना, सुनली शेट्टी, तब्बू, पूजा भट्ट जैसे स्टार्स शामिल थे। और पढें: आज आखिरी मौका, BSNL का ये 365 दिन वाला सस्ता प्लान हो रहा बंद, जल्दी करें
अगल आप बॉर्डर 2 देखना चाहते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कंपनी के सबसे सस्ता प्लान की बात करें, तो यह 149 रुपये है। यह मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो कि SD क्वालिटी के साथ आता है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप फिल्म को अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं।
अगर आप फिल्म को टीवी पर स्ट्रीम करना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी में देखना चाहते हैं, तो 649 रुपये का प्लान आपके लिए है। यह प्लान 4K क्वालिटी से कॉन्टेंट स्ट्रीम करने की सुविधा देता है। साथ ही इस प्लान के साथ आप 4 डिवाइस में कॉन्टेंट स्ट्रीम कर सकेंगे।
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