Netflix Top 5 Romantic KDrama in Hindi: 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो रही है। इसे प्यार का हफ्ता भी कहा जाता है। वैलेंटाइम वीक में हर कोई अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ इस वैलेंटाइम वीक को इन्जॉय करना चाहते हैं, तो Netflix and Chill सबसे बेस्ट रहेगा। आप इस वैलेंटाइन वीक अपने पार्टनर के साथ Netflix पर मौजूद बेस्ट रोमांटिक K-Drama देख सकते हैं। यहां देखें नेटफ्लिक्स पर मौजूद 5 बेस्ट कोरियन सीरीज की लिस्ट, जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं।

Crash Landing On You

Crash Landing On You वेब सीरीज को Netflix पर स्ट्रीम किया जा सकता है। इस शो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के दो लोगों के बीच की यूनिक लव स्टोरी देखने को मिलती है। शो में दिखाया गया है कि कैसे साउथ कोरिया की बिजनेस वुमेन पैराग्लाइडिंग करते हुए कैसे तुफान के चक्कर में नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। यहां उनकी मुलाकात नॉर्थ कोरिया आर्मी शख्स से होती है, जो उन्हें छिपने में मदद करता है। यही से शुरू होती है दोनों के बीच क्यूट लव स्टोरी की।

It’s Okay to Not Be Okay

It’s Okay to Not Be Okay सीरीज को भी Netflix पर हिंदी में देखा जा सकता है। यह एक साइकोलॉजी-थ्रिलर लव स्टोरी सीरीज है। शो की कहानी तीन लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एक एंटी सोशल बुक राइट, एक साइको वॉर्ड में काम करने वाला नर्स और ऑटिज्म से पीड़ित उसका बड़ा भाई शामिल है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं।

King The land

King The land सीरीज को हाल फिलहाल में Netflix पर स्ट्रीम किया गया है। इस सीरीज को आप हिंदी भाषा में देख सकते हैं। सीरीज की कहानी की बात करें, तो इस शो में किंग होटल के मालिक और होटल में काम करने वाली एक लड़की के बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है।

My Love from the Star

My Love from the Star नेटफ्लिक्स की पॉपुलर रॉम-कॉम सीरीज है। इस सीरीज में एक एलियन की कहानी दिखाई गई है, जो कि हजारों सालों से पृथ्वी पर रह रहा है। इसी बीच उसकी मुलाकात कोरिया की टॉप एक्ट्रेस से होती है। शो में दोनों के बीच की खट्टी-मिट्ठी नोंक-झोंक और लव स्टोरी को दिखाया गया है।

The King: Eternal Monarch

The King: Eternal Monarch को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखा जा सकता है। शो में टाइम-ट्रेवलिंग की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक सदी का राजा 20वीं सदी के कोरिया में पहुंच जाता है। यहां आकर वह 20वीं सदी की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है।