Published By: Manisha | Published: Mar 25, 2026, 03:57 PM (IST)
LPG Gas Booking New Rules: ईरान की जंग के बीच भारत में घरेलु गैस की किल्लत जारी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें जमकर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि LPG गैस बुकिंग के नियम बदल गए हैं। नए नियमों के तहत अब आप 25 दिन की जगह 35 दिन बाद ही गैस बुक कर सकेंगे। हालांकि, सरकार ने इन खबरों व दावों का खंडन करते हुए इन्हें फर्जी बताया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: LPG सिलेंडर बुक करने के बाद भी नहीं हुआ डिलीवर? घर बैठे ऐसे करें शिकायत
PIB ने लेटेस्ट प्रेस रिलीज के तहत इस तरह की फर्जी खबरों का खंडन किया है। रिलीज में कहा गया है, सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स व सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि LPG गैस बुकिंग के नियम बदल गए हैं। अब तक लोगों को 25 दिन बार गैस रिफिल करने का ऑप्शन मिलता था, जो कि अब बदलकर 35 दिन हो गया है। और पढें: LPG की किल्लत के बीच सरकार बड़ा फैसला, अब बिना e-KYC नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर
🚫 दावा:
न्यूज़ चैनल @News18Bihar के क्लिप में दावा किया जा रहा है कि LPG गैस बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं और अब 25 दिन की जगह 35 दिन बाद ही बुकिंग कराई जा सकेगी। और पढें: भारत में ट्रेंड कर रहा है ये LPG बुकिंग ऐप, डाउनलोड में ChatGPT को भी छोड़ दिया पीछे
❌ यह दावा फर्जी है।
✅ सरकार द्वारा LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, समय-सीमा पहले की… pic.twitter.com/3GLZniX231
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 25, 2026
हालांकि, सरकार ने साफतौर पर इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि नियम में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा। समय सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। शहरी इलाकों में 25 दिन व ग्रामीण इलाकों में 45 दिन बाद LPG गैस रिफिल के लिए बुकिंग की जा सकती है।
सरकार ने इस फर्जी खबर के खंडन के साथ-साथ कुछ सुझाव भी दिए हैं। घबराबकर या अनावश्यक रूप स LPG की बुकिंग न करें। इसके अलावा, इस तरह की फर्दी व भ्रामक जानकारी व विश्वास न करने की जानकारी दी गई है। अगर इस तरह की खबरें देखें, तो सबसे पहले आधिकारिक सोर्स पर जाएं और खबर को वेरिफाइ करें।
इसके साथ ही सरकार ने प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसलिए इस तरह की भ्रामक खबरों को देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
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