Realme P4 Lite 5G कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह P-सीरीज का हिस्सा है। इसमें लंबे समय तक काम करने के लिए 7000mAH की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको फास्ट चार्जिंग मिली है। मूवी देखने और गेम खेलने के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली HD+ IPS LCD स्क्रीन दी गई है। इसके साथ Dimensity 6300 चिपसेट, 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी एक्सपेंडेबल स्टोरेज दी गई है। इसमें Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज यानी 25 मार्च को इस फोन की पहली सेल है। और पढें: Realme 16 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ भारत में मारेगा एंट्री, Flipkart पर फीचर्स Live

सेल और कीमत

कंपनी के अनुसार, Realme P4 Lite 5G की बिक्री आज दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होने वाली है। इस स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन 4GB+64GB, 4GB+128GB और 6GB+128GB स्टोरेज में उतारा गया है। इन वेरिएंट की कीमत क्रमश: 11,999, 12,999 और 14,999 रुपये है। और पढें: Vivo फोन पर 3075 रुपये का फाडू डिस्कउंट, सस्ते में मिलेंगे 50MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स

इस स्मार्टफोन पर 500 रुपये का डिस्काउंट और 625 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इस डिवाइस को सेल लाइव होने पर 606 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकेगा।

ऐसे हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

Realme P4 Lite 5G Android 16 बेस्ड realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1570×720 पिक्सल और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है। पावर के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया है।

इस स्मार्टफोन में जरूरी डेटा स्टोर करने के लिए 128 जीबी तक स्टोरेज दी गई है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2टीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें 6 जीबी तक रैम मिलती है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट के बैक में 13MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 5एमपी का कैमरा मिलता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

बैटरी और अन्य स्पेक्स

रियलमी के इस स्मार्टफोन में 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इस फोन को IP64 की रेटिंग मिली है। इसे MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि फोन की बॉडी बहुत मजबूत है। इसमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स दिए गए हैं। इस हैंडसेट का वजन 212 ग्राम है। इसकी डायमेंशन 166.3×78.1×8.4mm है।