United Kacche on OTT: छोटे पर्दे के बाद सुनील ग्रोवर लगातार OTT प्लटेफॉर्म पर एक्टिव हैं। Sunflower फिल्म के बाद अब सुनील ग्रोवर एक बार फिर से ओटीटी पर एंट्री मारने जा रहे हैं। इस बार वह एक वेब सीरीज के साथ ओटीटी पर नजर आएंगे। इस सीरीज का नाम है 'United Kacche'। शो के ओटीटी रिलीज डेट के साथ-साथ ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। इस शो में यूनाइटेड किंगडम में रह रहे प्रवासियों की कहानी व उनके संघर्षों की लाइट-कॉमेडी के जरिए व्यक्त किया जाएगा। आइए जानते हैं इसकी ओटीटी रिलीज से जुड़ी सभी डिटेल्स।

सुनील ग्रोवर स्टारर वेब सीरीज 'United Kacche' ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। ZEE5 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस सीरीज का ट्रेलर और स्ट्रीमिंग डेट रिवील कर दी गई है। यह सीरीज जी5 पर 31 मार्च 2023 को स्ट्रीम होगी।

Flight toh UK mein land ho chuki hai lekin Tango ki kismat take off karegi ya nahi? #UnitedKacche premiering on 31st March only on #ZEE5 pic.twitter.com/8N4mL5zfMK

— ZEE5 (@ZEE5India) March 17, 2023