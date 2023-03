Kanjoos Makhichoos on OTT: कुणाल खेमू इस वक्त OTT के किंग बने हुए हैं। अपनी एक्शन-क्राइम सीरीज ‘अभय’ से फैन्स का दिल जीतने के बाद अब वह जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम ‘कंजूस मक्खीचूस’ (Kanjoos Makhichoos) है। यह फिल्म सीधे ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो कि काफी मजेदार है। ट्रेलर के साथ-साथ फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। Also Read - ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी ‘Taj – Divided by Blood’ सीरीज, डेट हुई कंफर्म

कुणाल खेमू स्टारर फिल्म ‘कंजूस मक्खीचूस’ (Kanjoos Makhichoos) फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। हाल ही में जी5 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म का ट्रेलर और स्ट्रीमिंग डेट रिवील की गई है। यह फिल्म 24 मार्च 2023 को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। Also Read - Salaam Venky OTT Release: ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है 'Salaam Venky', डेट कर लें नोट

Also Read - ZEE5 पर स्ट्रीम होगी यामी गौतम की फिल्म ‘Lost’, जानें स्ट्रीमिंग डेट

Official Trailer | Kanjoosi ki saare hadein hone waali hain paar jab saath aayega Pandey parivaar!

Watch their crazy story in #KanjoosMakhichoos, premiering 24th March only on #ZEE5 pic.twitter.com/bVQUqDKXIL — ZEE5 (@ZEE5India) March 13, 2023

स्टोरी प्लॉट-

ट्रेलर की बात करें, तो इस फिल्म में कुणाल खेमू का किरदार फिल्म के टाइटल में झलकता है। फिल्म में कुणाल का किरदार बेहद ही कंजूर दुकानदार का है, जो भगवान के सामने अगरबत्ती भी जलाकर बुझा देता है। कॉमेडी भरे इस ट्रेलर में ड्रामा तब शुरू होता है, जब कुणाल का किरदार बताता है कि वह अपने माता-पिता की चारधाम यात्रा के लिए कंजूसी करके पैसे जोड़ रहे थे। ट्रेलर में आगे साल 2013 में हुए केदारनाथ जल प्रलय की कहानी भी जोड़ी गई है, जिसमें उनके माता-पिता की मौत हो जाती है। इस हादसे में सरकार मतृक के परिवारवालों को 7 लाख रूपये देने का वादा करती है, यहां से फिल्म अगला पड़ाव देखने को मिलता है। आपको बता दें, इस फिल्म में कुणाल खेमू, श्वेता त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा व दिवगंत राजू श्रीवास्तवा जैसी स्टारकास्ट शामिल है।

मार्च OTT स्ट्रीमिंग

Rocket Boys Season 2 की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी गई है। यह सीरीज 16 मार्च 2023 को SonyLiv ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी। आपको बता दें, यह सीरीज अभय पन्नू ने निर्देशित की है। वहीं स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें जिम सरभ और इश्वाक सिंह मेन लीड रोल में हैं।

यामी गौतम और सनी कौशल स्टारर फिल्म ‘चोर निकल के भागा’ (Chor Nikal Ke Bhaga) 24 मार्च को Netflix पर स्ट्रीम होगी। Black Adam फिल्म Amazon Prime Video ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 15 मार्च को स्ट्रीम होगी। फिल्म को हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगू भाषा में स्ट्रीम किया जाएगा।