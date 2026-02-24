comscore
आज आखिरी मौका, BSNL का ये 365 दिन वाला सस्ता प्लान हो रहा बंद, जल्दी करें

BSNL का ये 365 दिन वाला खास प्लान आज यानी 24 फरवरी को खत्म हो रहा है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना डेटा और कई अतिरिक्त फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 24, 2026, 12:32 PM (IST)

BSNL का खास ऑफर आज यानी 24 फरवरी को खत्म हो रहा है। कंपनी ने पिछले महीने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए ‘Bharat Connect 26’ प्लान पेश किया था, जिसमें पूरे 365 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना डेटा का फायदा दिया जा रहा है। इस प्लान की कीमत 2,626 रुपये रखी गई है। BSNL ने साफ कर दिया है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए था और अब इसकी आखिरी तारीख 24 फरवरी है। कंपनी लगातार अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है और जल्द 5G सेवा शुरू करने की भी तैयारी में है। news और पढें: BSNL का सबसे सस्ता 365 दिन चलने वाला प्लान, जानें कीमत

Bharat Connect 26 प्लान में क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

BSNL का Bharat Connect 26 प्लान उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हर साल बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं। 2626 रुपये के इस प्लान में यूजर्स को 365 दिनों की वैधता मिलती है। इसके साथ पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, रोज 2.6GB डेटा और प्रतिदिन 100 फ्री SMS दिए जाते हैं यानी इंटरनेट और कॉलिंग दोनों का भरपूर फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, इस प्लान में BiTV का एक्सेस भी मिलता है, जिससे यूजर लाइव टीवी चैनल और OTT कंटेंट देख सकते हैं। news और पढें: BSNL का 150 दिन चलने वाला अनोखा प्लान, डेली मिलेगा 2GB डेटा-कॉलिंग और ये सब

2,799 रुपये वाले सालाना प्लान में क्या है खास?

इसके अलावा BSNL 2799 रुपये का एक और सालाना प्लान भी दे रहा है। इस प्लान में भी 365 दिनों की वैधता मिलती है, लेकिन इसमें रोजाना 3GB डेटा दिया जाता है, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग और रोज 100 SMS की सुविधा भी शामिल है।

क्रिकेट फैंस के लिए पैक?

क्रिकेट फैंस के लिए भी BSNL ने खास ऐड-ऑन पैक लॉन्च किया है। इस पैक में 90 दिनों की वैधता के साथ OTT सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे हैं। यूजर को इसमें JioHotstar, SonyLIV और ZEE5 का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। इस पैक के जरिए यूजर चल रहे ICC T20 World Cup और Indian Premier League 2026 के मैच लाइव देख सकते हैं। यह ऐड-ऑन किसी भी मौजूदा BSNL प्लान के साथ एक्टिव किया जा सकता है।