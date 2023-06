Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan OTT Release: सलमान खान स्टारर फिल्म ‘Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan’ ईद के मौके पर 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। थिएटर रिलीज के बाद से ही सलमान खान के फैन्स फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। फैन्स को लंबा इंतजार न कराते हुए अब फाइनली इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है। बता दें, यह पहले ही कंफर्म हो गया था कि यह फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, वहीं अब स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। Also Read - ZEE5 पर स्ट्रीम होगी मनोज बाजपेयी की कोर्ट-ड्रामा फिल्म 'बंदा', हो जाएं तैयार

सलमान खान स्टारर ‘Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan’ फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। आज ZEE5 ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म कर दी है। यह फिल्म जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 23 जून 2023 को स्ट्रीम होगी। सलमान खान ने भी यह जानकारी अपने फैन्स को ट्विटर के जरिए शेयर की। Also Read - ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है अलाया की नई फिल्म यू-टर्न (U-Turn), हो जाएं तैयार

Sab ki aan, sab ki shaan, sab ka ek Bhaijaan! 😎

Prepare to witness the biggest blockbuster of the year!

Catch the World Digital Premiere of #KisiKaBhaiKisiKiJaan on 23rd June only on #ZEE5#BhaijaanOnZEE5 pic.twitter.com/BrZ7rB3v6N

— ZEE5 (@ZEE5India) June 16, 2023