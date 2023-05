ZEE5 पर स्ट्रीम होगी मनोज बाजपेयी की कोर्ट-ड्रामा फिल्म 'बंदा', हो जाएं तैयार

Manoj Bajpayee Starrer Banda OTT Release: मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘बंदा’ (Banda) का ऐलान कुछ हफ्तों पहले ही किया गया था। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही मनोज बाजपेयी के फैन्स बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, यह फिल्म सीधे ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। बता दें, इससे पहले मनोज बाजपेयी ओटीटी फैमिली ड्रामा फिल्म ‘गुलमोहर’ में नजर आए थे। वहीं, उनकी ‘Family Man’ सीरीज का फैन्स के बीच अपना एक अलग ही क्रेज है। लंबे समय से फैन्स इस सीरीज के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। Also Read - ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है अलाया की नई फिल्म यू-टर्न (U-Turn), हो जाएं तैयार

"Sirf Ek Bandaa Kafi Hai" फिल्म की अनाउंसमेंट कुछ हफ्तों पहले ही की गई थी। यह पहले ही कंफर्म हो गया था कि यह फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। वहीं, अब इसके ट्रेलर रिलीज की डेट भी फाइनल हो गई है। इस फिल्म का ट्रेलर 8 मई को स्ट्रीम होगा।

Also Read - 'United Kacche' सुनील ग्रोवर का नया शो ZEE5 पर होगा स्ट्रीम, ट्रेलर के साथ स्ट्रीमिंग डेट हुई आउट

In the face of injustice, an extraordinary #Bandaa takes on the biggest trial of the country to defend the innocent!

Trailer Coming Out on 8th May#BandaaOnZEE5 #SirfEkBandaaKaafiHai pic.twitter.com/ioPwAmRZaJ

— ZEE5 (@ZEE5India) May 6, 2023