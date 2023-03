Rocket Boys Season 2 OTT: लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली Rocket Boys Season 2 की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है। यह SonyLiv की सफल और काफी चर्चित वेब सीरीज है, जिसमें होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है। पिछले सीजन की सफलता के बाद अब फाइनली इस सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज को तैयार है। Also Read - SonyLIV पर इस दिन स्ट्रीम होगी ‘Jehanabad’ क्राइम-थ्रिलर सीरीज, डेट कर लें नोट

SonyLiv ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आज फाइनली Rocket Boys Season 2 की स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म कर दी है। SonyLiv अपने ट्विटर हैंडल पर एक टीजर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट का भी खुलासा होता है। यह सीरीज 16 मार्च 2023 को ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी।

Witness the incredible journey of India’s greatest scientists shaping a new era where no one dared to challenge their country’s sovereignty. #RocketBoys2, streaming on 16th March only on Sony LIV. #RocketBoys2OnSonyLIV pic.twitter.com/Rdo73WNATI

— Sony LIV (@SonyLIV) March 1, 2023