WhatsApp New Feature: डिजिटल दौर में स्कैमर्स लोगों को अपना निशाना बनाने के नए-नए तरीके निकालते रहते हैं। पहले कहा फ्रॉड कॉल व फेक SMS के जरिए लोगों को ठगा जा रहा था, अब स्कैमर्स व्हाट्सऐप का सहारा लेते हैं। स्कैमर्स आपको इस तरह का व्हाट्सऐप मैसेज करेंगे, जो कि देखने में बिल्कुल असली ऑफर व स्कीम लगती है। जैसे ही आप दिलचस्पी दिखाने के लिए मैसेज पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका डिवाइस मालवेयर का शिकार हो जाता है और आपकी कई निजी डिटेल्स उनके हाथों लग जाती है। यूं तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आए दिनों इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए कई फीचर्स लेकर आता रहता है। इसी लिस्ट में जल्द ही नया फीचर एड हो सकता है, जिसमें व्हाट्सऐप आपको नई चैट ओपन करने से पहले एक Warning मैसेज अलर्ट के तौर पर देगा। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp CEO Kunal Shah: 15 की उम्र में जो था डिलीवरी बॉय, आज बन गया WhatsApp का हेड

WhatsApp सेफ्टी फीचर

Wabetainfo ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp के इस नए सेफ्टी फीचर की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही iOS और Android यूजर्स को नई चैट शुरू करने से पहले एक वॉर्निंग मैसेज प्राप्त होगा। इस मैसेज में लिखा होगा, “Do You Trust This Person?” इस पॉप-अप के साथ व्हाट्सऐप आपको बताएगा कि आपको आया अनजान नंबर का मैसेज किस देश का है। इसके अलावा, यह नंबर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है या नहीं। इसके अलावा, वो शख्स आपके किसी ग्रुप से जुड़ा तो नहीं है। इन सब जानकारियों के बाद भी अगर आप उस नंबर से चैट करना चाहते हैं, तो आपको Continue to Chat वाले ऑप्शन पर जाना होगा। इसके अलावा, अगर आप चैट नहीं करना चाहते, तो आपको Cancel Chat का ऑप्शन दिखेगा। और पढें: WhatsApp का पूरा मजा लेना है? पहले बदलें ये 7 जरूरी सेटिंग्स

WhatsApp now pauses before you message unknown numbers! WhatsApp users on Android and iOS can now see a warning even before they open a chat with a stranger.https://t.co/V1PDNRkE6Q pic.twitter.com/XJGhubmDWm — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 24, 2026



अनजान नंबर वाली चैट क्यों होती है खतरनाक?

अक्सर आपको व्हाट्सऐप के जरिए कई अनजान नंबर से मैसेज प्राप्त होते हैं। पिछले कुछ दिनों व्हाट्सऐप पर ऐसे कई स्कैम देखे गए… जिसमें अनजान नंबर से मैसेज आता है और कहा जाता है कि देखों मुझे तुम्हारी पुरानी फोटो मिली है। मैसेज में मौजूद फोटो को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी फोटो देखने की जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे-समझे फोटो को डाउनलोड करके स्कैम का शिकार बन जात हैं। इसी तरह के नंबर से वॉर्न करने के लिए अब व्हाट्सऐप ने अपनी कमर कस ली है। अगर आपको कोई अनजान नंबर से इस तरह के मैसेज भेजता है, तो उसकी चैट ओपन होने से पहले व्हाट्सऐप आपको आगाह कर देता है कि यह चैट आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। व्हाट्सऐप अब चैट शुरू होने से पहले ही उस नंबर को स्कैम कर लेगा और फिर आपको उससे सावधान रहने की सलाह देगा।

WhatsApp का नया फीचर करेगा मदद

अब जैसे ही चैट ओपन करेंगे और व्हाट्सऐप के नए फीचर के तहत देखेंगे कि आपको आया मैसेज इंडिया का नहीं है या फिर आपके शहर का नहीं है… तो आप उसकी चैट ओपन करने से पहले दो बार सोचेंगे। ज्यादातर स्कैमर इस तरह की धोखाधड़ी के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हैं।