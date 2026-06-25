iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारतीय कीमत लीक, जानिए यहां

iPhone 18 Series पिछले कई महीनों से अपनी लॉन्चिंग को लेकर खबरों में बनी हुई है। इस सीरीज के तहत iPhone 18, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को उतारा जा सकता है। इन तीनों आईफोन की तमाम रिपोर्ट्स लीक हो चुकी हैं। इनसे संभावित फीचर्स, डिजाइन और कलर ऑप्शन रिवील हो चुका है। अब लाइनअप के प्रो मॉडल की प्राइसिंग सामने आई है। आइए जानते हैं… और पढें: लॉन्च से पहले iPhone 18 Pro की बैटरी आई सामने, दो अलग-अलग साइज में देगा दस्तक!

इतनी होगी भारत में कीमत

इंडिया टूडे की रिपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, IDC India के वाइस प्रेसिडेंट नवकेंदर सिंह का कहना है कि iPhone 18 Pro की कीमत में 100 डॉलर (करीब 9500 रुपये) और iPhone 18 Pro Max के प्राइस में 150 डॉलर (14,200 रुपये) का इजाफा हो कता है। उनका मानना है कि इस बढ़ोतरी के पीछे मेमोरी चिप की बढ़ी हुई ही कीमत है। और पढें: iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शन ऑनलाइन लीक, इस साल उठेगा पर्दा

इस वजह से इस साल लॉन्च होने वाले फोन की कीमत पुराने वर्जन से कही ज्यादा होंगी। यदि यह जानकारी सही होती है कि आईफोन 18 प्रो व 18 प्रो मैक्स की कीमत 17 प्रो व 17 प्रो मैक्स से कहीं ज्यादा होगी। ग्राहकों को लेटेस्ट आईफोन को खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। और पढें: iPhone 18 Pro पहले से ज्यादा होगा पावरफुल और स्मार्ट, इन धमाकेदार फीचर्स के साथ देगा दस्तक

वहीं, काउंटर प्वाइंट रिसर्च के डायरेक्टर तरुण पाठक का मानना है कि Memory Chips की कमी आने के कारण कीमत बढ़ी हुई है, जिससे बाजार में हलचल मची हुई है। यही मुख्य कारण है कि आईफोन 18 प्रो व प्रो मैक्स के सभी वेरिएंट की कीमत बढ़ सकती है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले Apple के CEO Tim Cook ने भविष्य में आने वाले नए आईफोन की कीमत में बढ़ोतरी का संकेत दिया था। इसके बाद ही अपकमिंग आईफोन्स की संभावित कीमतें सामने आने लगी।

ऐसे हो सकते हैं फोन्स के फीचर्स

पुरानी रिपोर्ट्स की माने, तो आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जबकि 18 प्रो मैक्स में 6.9 इंच की सुपर रेटिना एक्सडीआर स्क्रीन मिल सकती है। फास्ट वर्किंग और परफॉर्मेंस के लिए दोनों आईफोन में A20 Pro चिपसेट और iOS 27 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा सकता है।

इन अपकमिंग आईफोन की इंटरनल स्टोरेज 512 जीबी तक हो सकती है। इनमें 5200एमएएच या इससे अधिक एमएएच की बैटरी दी जा सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, दोनों में एक्शन बटन दिया जाएगा।

अन्य डिटेल

इन अपकमिंग आईफोन में ई-सिम, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जाएंगे। इनमें फेस अनलॉक की सुविधा भी मिलेगी।

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कब उठेगा फोन्स से पर्दा ?

अमेरिकन आईफोन मेकर Apple ने अभी तक आईफोन 18 की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इन अपकमिंग फोन्स को सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है।