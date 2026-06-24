Boat Airdopes ProClip भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये कंपनी के लेटेस्ट True wireless stereo (TWS) बड्स हैं, जिसे कंपनी ने बजट रेंज में पेश किया है। यह बड्स क्लिप डिजाइन के साथ आते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इन बड्स में कंपनी ने 12mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए हैं। वहीं, इसके साथ AI-backed environmental noise cancellation (ENC) दिया गया है। इसके अलावा, ये बड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, जो कि पानी की बूंदों से बड्स का बचाव करती है। सिंगल चार्ज पर यह बड्स यूजर्स को 52 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप इन्हें Boat Hearables ऐप के साथ कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानतें हैं इन बड्स की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स। और पढें: boAt Slazer S100, K100+ और K100 Pro ट्रिमर भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Boat Airdopes ProClip Price in India

कंपनी ने Boat Airdopes ProClip को 1,599 रुपये की कीमत में पेश किया है। इन बड्स में आपको ग्रे, व्हाइट और वाइन कलर ऑप्शन दिए हैं। इन बड्स को आप कंपनी की साइट Amazon और Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। और पढें: 1000 रुपए से कम में खरीदें ये हेडफोन, गेमिंग और म्यूजिक दोनों के लिए है परफेक्ट

Boat Airdopes ProClip Specifications Features

फीचर्स की बात करें, तो Boat Airdopes ProClip को कंपनी ने Open-ear ergonomic डिजाइन के साथ पेश किया है। साथ ही यह Metallic clip-on डिजाइन के साथ आने वाले बड्स यूजर्स को सहज म्यूजिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। प्रत्येक बड्स में 12mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। पानी से बचाव के लिए इनमें IPX4 रेटिंग मिलती है। कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइस को खत्म करने के लिए कंपनी ने इनमें AI-powered Environmental Noise Cancellation (ENC) सपोर्ट दिया है। साथ ही कंपनी का दावा है कि इन बड्स में Sonic Seal टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने इन बड्स में Bluetooth 6.0 का सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इन बड्स में मल्टी कनेक्टिविटी सपोर्ट भी दिया है, जो कि बड्स को एक-समय में 2 डिवाइस में कनेक्ट करने की क्षमता प्रोवाइड करता है। इन ईयरफोन में Beast Mode दिया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये 55ms तक low latency प्रोवाइड करते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

बड्स के साथ ओवल-शेप का चार्जिंग केस आता है, जिसमें 500mAh बैटरी दी गई है। साथ ही प्रत्येक बड्स के साथ 50mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ये बड्स 60 प्रतिशत चार्ज के साथ 52 घंटे तक की बैटरी डिलीवर करते हैं। वहीं, चार्ज होने में इन्हें 50 मिनट लगते हैं। वहीं, चार्जिंग केस को फुल चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं।