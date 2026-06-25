GTA 6 की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू, जानिए भारत में कितनी है कीमत और क्या-क्या मिलेगा

Rockstar Games ने आखिरकार GTA 6 की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी है। भारत समेत दुनियाभर के खिलाड़ी आज यानी 25 जून 2026 से PlayStation Store, Xbox Store और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स के जरिए गेम को बुक कर सकते हैं। GTA 6 रिलीज 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series S/X के लिए होगा। भारत में गेम की शुरुआती कीमत 5,999 रुपये रखी गई है, जबकि Ultimate Edition की कीमत 7,499 रुपये है। खास बात यह है कि Standard Edition की कीमत भी अब तक के कई AAA गेम्स से ज्यादा है। लंबे समय से इस गेम का इंतजार कर रहे फैंस अब अपनी कॉपी पहले से रिजर्व कर सकते हैं। और पढें: GTA 6 का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी, कंपनी के CEO ने कीमतों को लेकर दिया बड़ा हिंट

GTA 6 के कौन-कौन से एडिशन हैं और क्या मिलेगा?

GTA 6 फिलहाल दो एडिशन में उपलब्ध है… और पढें: GTA 6 भारत में कब लॉन्च होगा, प्री-बुकिंग कब शुरू होगी और कितने में मिलेगा? जानिए पूरी डिटेल्स

Standard Edition की कीमत भारत में 5,999 रुपये और अमेरिका में 79.99 डॉलर है।

Ultimate Edition भारत में 7,499 रुपये और अमेरिका में 99.99 डॉलर में मिलेगा।

Ultimate Edition खरीदने वालों को Jason और Lucia की स्टोरी से जुड़े एक्सक्लूसिव मिशन आइटम, खास गाड़ियां, नए हथियार, यूनिक आउटफिट और कई अतिरिक्त इन-गेम बोनस मिलेंगे। इसके अलावा 20 नवंबर से पहले किसी भी एडिशन का प्री-ऑर्डर करने वाले खिलाड़ियों को Vintage Vice City Pack मिलेगा, जिसमें 80 के दशक की थीम वाले रेट्रो आइटम शामिल हैं, साथ ही एक महीने का GTA+ सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलेगा। डिजिटल खरीदने वाले यूजर्स 12 नवंबर से गेम को पहले ही डाउनलोड (Pre-Load) कर सकेंगे, ताकि लॉन्च के दिन बिना इंतजार के खेलना शुरू कर सकें। और पढें: GTA 6 Price: भारत में बढ़ सकती हैं कीमत, ये होगा नया प्राइज!

PS5 पर GTA 6 खेलने का अनुभव क्यों होगा खास?

Rockstar और Sony का दावा है कि GTA 6 का सबसे बेहतरीन अनुभव PlayStation 5 पर मिलेगा। कंपनी के अनुसार PS5 की हाई-स्पीड SSD की वजह से गेम में लगभग बिना किसी लोडिंग टाइम के Vice City और Leonida की दुनिया में घूमना संभव होगा। DualSense कंट्रोलर का हैप्टिक फीडबैक, बिल्ट-इन स्पीकर और Tempest 3D Audio गेमिंग अनुभव को पहले से ज्यादा शानदार बनाएंगे। हालांकि Sony ने PS5 Pro के लिए किसी खास वर्जन की पुष्टि नहीं की है। वहीं एक और बड़ा बदलाव यह है कि GTA 6 की फिजिकल कॉपी में डिस्क नहीं मिलेगी। बॉक्स के अंदर सिर्फ डिजिटल डाउनलोड कोड होगा, जिससे खिलाड़ी 12 नवंबर से गेम डाउनलोड कर सकेंगे।

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PC यूजर्स को कब मिलेगा गेम और किन बातों से रहें सावधान?

हालांकि अभी भी कुछ अहम बातें साफ नहीं हुई हैं। Rockstar ने PC वर्जन की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा रहा है कि PC यूजर्स को इसके लिए 12 से 18 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा GTA 6 लॉन्च के समय केवल सिंगल-प्लेयर मोड में उपलब्ध होगा, जबकि GTA Online बाद में अलग से जारी किया जाएगा। इसी बीच Rockstar ने खिलाड़ियों को एक जरूरी चेतावनी भी दी है। अगर किसी को ईमेल के जरिए GTA 6 के बीटा एक्सेस या अर्ली एक्सेस का दावा किया जाता है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। फिलहाल गेम का कोई आधिकारिक बीटा प्रोग्राम नहीं है और ऐसे ईमेल केवल खिलाड़ियों को ठगने के लिए भेजे जा रहे हैं।