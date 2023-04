‘Mrs. Undercover’ OTT release: लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर (Radhika Apte) राधिका आप्टे OTT पर धमाकेदार वापसी करने वाली हैं। उनकी नई फिल्म ‘Mrs. Undercover’ की अनाउंसमेंट काफी दिन पहले ही हो गई थी, अब फाइनली इस फिल्म के ट्रेलर के साथ इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। इस फिल्म में राधिका आप्टे एक हाउसवाइफ का किरादर निभा रही हैं, जो कि एक समय पर स्पेशल अंडरकवर एजेंट का काम कर चुकी हैं। तकरीबन 10 साल बाद अब एक बार फिर उनके हाथ साइको किलर का केस हाथ लगता है।

‘Mrs. Undercover’ फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। इसका ट्रेलर जी5 के ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया जा चुका है साथ ही इसकी स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। यह फिल्म 14 अप्रैल को जी5 पर स्ट्रीम होगी।

Brace yourself for the year’s most unusual story of an uncommon housewife💥

But she is #NotJustAHousewife #MrsUndercover premieres 14 April on #ZEE5 #MrsUndercoverOnZEE5 pic.twitter.com/jFG0PRiu8y

— ZEE5 (@ZEE5India) March 30, 2023