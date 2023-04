Disney+ Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहले IPL और HBO कॉन्टेंट भर-भरकर देखने को मिलते थे। हालांकि, 31 मार्च के बाद डिजनी प्लस हॉटस्टार ने अपने प्लेटफॉर्म से एचबीओ कॉन्टेंट को रिमूव कर दिया है। वहीं, इस साल का IPL भी अब डिजनी प्लस हॉटस्टार से शिफ्ट होकर JioCinema पर पहुंच गया है। अब खबर है कि जल्द ही JioCinema पर यूजर्स को HBO कॉन्टेंट भी देखने को मिलेगा। जी हां, खबरों की मानें तो Reliance Industries ने HBO कॉन्टेंट के लिए डील साइन कर ली है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स।

खबरों की मानें, तो Reliance Industries के स्वामित्व वाली Viacom 18 कंपनी ने HBO और Warner Bros के साथ मल्टी-ईयर डील साइन कर ली है। इस डील के बाद व्यूवर्स HBO कॉन्टेट सीधे JioCinema पर देख सकेंगे। HBO के फेमस शो की लिस्ट में Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, Westworld व Mind Over Murder जैसे पॉपुलर शो शामिल हैं।

BREAKING: Ambani’s Jio Cinema strikes a multi-year deal with Warner Bros and HBO to stream their content in INDIA including Succession, Game of Thrones, upcoming Harry Potter Series and many more landmark series. This is game-changing, unexpected! pic.twitter.com/cPNcBj7rAB — LetsCinema (@letscinema) April 27, 2023

Amazon और Netflix को लगा झटका

Viacom18 और Warner Bros के बीच हुई कथित डील के चलते बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे Amazon Prime Video, Netflix और Disney Plus Hotstar को यकिनन झटका दिया है। इसके अलावा, JioCinema ने पहले Disney Plus Hotstar से IPL की डील अपने नाम की और अब HBO कॉन्टेंट अपने नाम कर लिया है।

JioCinema लाएगा पेड सब्सक्रिप्शन प्लान

JioCinema फिलहाल भारत में बिल्कुल फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि, यह प्लेटफॉर्म पिछले कुछ दिनों से अपने नए सब्सक्रिप्शन प्लान की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में कंपनी ने कंफर्म किया था कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर जल्द ही नए कॉन्टेंट को शामिल करेंगे। हालांकि, इस नए कॉन्टेंट को देखने के लिए कंपनी व्यूवर्स से पैसे ले सकती है। कुछ प्लान हाल ही में लीक हुए थे। लीक के मुताबिक, JioCinema Premium नाम से नया सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया जाएगा। इस लिस्ट में कंपनी ने 3 प्लान शामिल किए हैं, जिसकी शुरुआती कीमत महज 2 रुपये है। दूसरा प्लान 99 रुपये का ह, जबकि एक प्लान 599 रुपये का है।

JioCinema नाम बदलकर JioVoot हो सकता है!

इसके अलावा, यह भी खबर है कि जियोसिनेमा ऐप का नाम बदलकर JioVoot रखा जा सकता है। बता दें, इन दिनों जियोसिनेमा IPL 2023 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कर रहा है। इस साल आईपीएल मैच को यूजर्स फ्री में जियोसिनेमा ऐप पर देख पा रहे हैं। 28 मई आईपीएल खत्म होने के बाद कंपनी अपना नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आ सकती है। कहा जा रहा है नई पेड सर्विस के बाद इसका नाम बदलकर जियोवूट हो सकता है।