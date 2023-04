Netflix पर साल 2020 में स्ट्रीम हुई एक्शन-थ्रिलर फिल्म Extraction का दूसरा पार्ट साल 2023 में रिलीज को तैयार है। पिछले कुछ समय से इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ रही थी। वहीं, अब फाइनली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से पर्दा उठा दिया है। नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म करने के साथ-साथ इस फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया है। बता दें, इस फिल्म में मार्वल फिल्मों में ‘थॉर’ का किरदार निभाने वाले Chris Hemsworth मेन लीड रोल में हैं। Also Read - Netflix ने ऐड बेस्ड प्लान किया लॉन्च, Apple TV यूजर्स को शो शुरू होने से पहले दिखेंगे विज्ञापन

Extraction 2 का ट्रेलर Netflix India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया है। जैसे कि हमने बताया ट्रेलर के साथ-साथ फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 16 जून 223 यानी अगले महीने स्ट्रीम होगी। Also Read - Netflix पर स्ट्रीम होगी 'Almost Pyaar With DJ Mohabbat', नोट कर लें डेट

Also Read - Netflix की ये हैं टॉप-रेटेड सर्वाइवल-ड्रामा शो और फिल्में, नहीं देखा तो आज ही देख डालिए

You only get 💥one shot💥 at a second chance. #EXTRACTION2 ARRIVES ON JUNE 16! pic.twitter.com/hfYBrrZFkh

— Netflix India (@NetflixIndia) April 3, 2023