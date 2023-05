मार्वल यूनिवर्स का अपना अलग ही फैन-बेस है। इन फिल्मों की गिनती हॉलीवुड की उन फिल्मों में होती है, जिसे हिंदी भाषी फैन्स भी खूब देखना पसंद करते हैं। इस वजह से थिएटर रिलीज के वक्त इन फिल्मों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी व अन्य भाषाओं में स्ट्रीम किया जाता है। ‘Ant-Man and the Wasp Quantumania’ यूं तो फरवरी महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी, लेकिन ओटीटी फैन्स अब-तक इसे डिजिटल प्रीमियर का इंतजार कर रहे हैं। अब ओटीटी लवर्स का इंतजार भी खत्म होने वाला है। फाइनली फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग डिटेल्स कंफर्म हो गई है। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स।

जैसे कि हमने बताया ‘Ant-Man and the Wasp Quantumania’ फिल्म 17 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। जिन फैन्स ने अब-तक सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म को नहीं देखा है, वह अब इसे घर बैठे ओटीटी पर देख सकेंगे। यह फिल्म Disney+ Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। आज डिजनी प्लस हॉटस्टार के ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म हो गई है। यह फिल्म 17 मई को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

Get ready to enter the Quantum Realm

Marvel Studios’ #AntManAndTheWaspQuantumania is streaming May 17. pic.twitter.com/heKgd63kaW

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) May 3, 2023