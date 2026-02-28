Xiaomi QLED TV X Pro 75 की भारत में सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

Xiaomi QLED TV X Pro 75 की भारत में 27 फरवरी से सेल शुरू हो चुकी है। यह कंपनी का सबसे बड़ा QLED टीवी है। टीवी में 75-inch का बड़ा 4K Ultra HD स्क्रीन है। इसमें Dolby Vision, HDR10+ और Filmmaker Mode जैसी खास टेक्नोलॉजी हैं, जो वीडियो और मूवी देखने का अनुभव और बेहतर बनाती हैं। गेमिंग के लिए इसमें DLG 120Hz और MEMC टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिससे गेम खेलते समय मूवमेंट और इमेज स्मूद दिखती है। टीवी का डिजाइन लगभग बिना बेजल वाला है और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 97.76% है। और पढें: Xiaomi ने उड़ाया गर्दा, 75 इंच का नया 4K Ultra HD टीवी भारत में किया लॉन्च, घर को बना देगा सिनेमाघर

कीमत और ऑफर

भारत में Xiaomi QLED TV X Pro 75 की कीमत 69,999 रुपये रखी गई है। ऑफर के तहत खरीदार 5000 रुपये की बैंक छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिससे टीवी की कीमत 64,999 रुपये रह जाती है। यह टीवी अब Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, Flipkart और रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। और पढें: Xiaomi X Pro QLED 2026 75-Inch TV भारत में लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स

Xiaomi QLED TV X Pro 75 में 3840 x 2160 पिक्सल का 4K Ultra HD रेजॉल्यूशन है। इसमें स्मूद मूवमेंट के लिए Dual Line Gate 120Hz, MEMC टेक्नोलॉजी और Auto Low Latency Mode भी है। टीवी में क्वाड-कोर प्रोसेसर और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल-बैंड Wi-Fi और ब्लूटूथ सपोर्ट मौजूद है। पोर्ट्स में तीन HDMI, दो USB 2.0, Ethernet, AV, ऑप्टिकल, एंटीना और हेडफोन जैक शामिल हैं। इसके अलावा वायरलेस कास्टिंग के लिए AirPlay 2, Google Cast और Miracast का भी सपोर्ट हैं। और पढें: Xiaomi QLED TV X Pro स्मार्ट टीवी सीरीज इस दिन होगी भारत में लॉन्च, जानें फीचर्स

ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स

इस टीवी में 34W का पावरफुल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जो Dolby Audio, DTS X और DTS Virtual X के साथ आता है। Xiaomi की साउंड ट्यूनिंग से क्लैरिटी और बेस में सुधार हुआ है। यह Dolby Atmos passthrough को eARC के जरिए सपोर्ट करता है। टीवी PatchWall यूजर इंटरफेस पर चलता है और इसमें Universal Search, Xiaomi TV+ लाइव चैनल्स, Kids Mode, Language Universe और Google Voice Assistant जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे टीवी देखने का अनुभव स्मार्ट, आसान और इंटरएक्टिव बन जाता है।