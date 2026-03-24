20000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 फ्रिज, घर के लिए परफेक्ट और कीमत भी कम

Best Refrigerators Under 20000 Rupee in 2026 Top Fridges for Home: 20,000 रुपए से कम में घर के लिए बेस्ट फ्रिज। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Mar 24, 2026, 03:58 PM (IST)

Whirlpool 192L 4-Star Vitamagic PRO
Samsung 183L 4-Star Refrigerator

Samsung का 183 लीटर 4 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज Red और Camellia Purple कलर में उपलब्ध है। यह Digital Inverter Technology का यूज करता है, जो लगातार और Energy-Efficient कूलिंग देता है। इसमें बेस स्टैंड ड्रॉअर भी है, जिससे अतिरिक्त स्टोरेज मिलती है। इसकी कीमत ₹15,790 है।

Godrej 194L 5-Star Direct Cool

Godrej का यह 194 लीटर वाला 5 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज Hygiene+ Inverter Technology के साथ आता है। इसमें Turbo Cooling और Moisture Control जैसी सुविधाएं हैं, जो खाने को ज्यादा समय तक ताजा रखने में मदद करती हैं। सब्जियों और बाकी चीजों के लिए इसमें एक बेस ड्रॉअर भी शामिल है। यह मॉडल लगभग ₹16,990 में उपलब्ध है।

Haier 190L 5-Star Refrigerator

Haier का 190 लीटर 5 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज तीन मजबूत ग्लास शेल्व्स के साथ आता है। इसमें Fast Ice-Making Technology है, जिससे लगभग 60 मिनट में बर्फ जम जाती है। यह फ्रिज बड़े सब्जी कम्पार्टमेंट और आसान-क्लीन बैक डिजाइन के साथ आता है। इसकी कीमत ₹15,290 है।

Voltas Beko 208L 5-Star

Voltas Beko का 208 लीटर 5 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज Bonita Blue कलर में उपलब्ध है। इसमें Fresh Box Technology, Chiller Zone, Quick Freeze Function और बेस ड्रॉअर जैसी सुविधाएं हैं। इसकी कीमत ₹16,990 है।

SHARP का 175 लीटर 4 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज Japan 7 Shield Protection के साथ आता है, जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है। इसका प्रीमियम मिरर ग्लास फिनिश ब्लू कलर में है और यह छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसकी कीमत ₹16,990 है।

IFB Smart Choice 187L 4 Star

Bosch 226L 4-Star Single Door

IFB का 187 लीटर 4 स्टार एडवांस्ड इन्वर्टर फ्रिज Divine Bliss Blue कलर में आता है। इसमें Humidity Controller और बेस ड्रॉअर शामिल हैं। इसकी कीमत ₹16,490 है।