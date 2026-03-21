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Amazon Offers: बंपर ऑफर पर मिल रहे ब्रांडेड Split AC, बिजली की बचत के साथ करेंगे जबरदस्त कूलिंग

Amazon Offers: अमेजन की सेल में Split AC मौजूद हैं। इन पर जबरदस्त ऑफर दिए जा रहे हैं, जिससे इन्हें सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 21, 2026, 11:41 AM (IST)

Haier
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Amazon Offers: गर्मी की दस्तक के साथ मार्केट में AC की डिमांड बढ़ने लगी है, जिसे ध्यान में रखकर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया ने सेल लाइव की है। इसमें Split AC पर जबरदस्त डील दी जा रही हैं। इससे एसी को कम भाव में खरीदा जा सकता है। ऐसे में आपने अपने लिए एसी खरीदने का मन बना लिया है, तो हम आपको यहां सेल में मिलने वाले सिलेक्टेड एसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बजट में फिट हो जाएंगे और कूलिंग भी बढ़िया करेंगे। news और पढें: 200MP कैमरा वाले स्मार्टफोन को खरीदने का बेस्ट Time, 1500 से कम महीना देकर लाएं घर

Daikin Inverter Split AC

Daikin का यह स्प्लिट एसी है, जो इन-बिल्ट इन्वर्टर स्विंग कंप्रेसर के साथ आता है। इसमें ड्यू क्लिन तकनीक, तीन डिस्प्ले, PM2.5 फिल्टर और 3डी एयरफ्लो दिया गया है। यह 52 डिग्री तापमान में भी कूलिंग कर सकते है। इसका साइज 1.5 टन है। इसे 3 स्टार रेटिंग मिली है। इस पर 1 साल और पीसीबी पर 5 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत 34,490 रुपये है। इस पर 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1,213 रुपये की ईएमआई मिल रही है। एसी पर 6,600 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी है। news और पढें: 20,000 रुपए से कम के 7 बेस्ट Microwaves Oven, गैस खत्म होने पर भी आएगा काम

Voltas 1.5 ton 5 star inverter Split AC

Voltas का यह स्प्लिट एसी 1.5 टन का है। इसे मिड साइज रूम के लिए तैयार किया गया है। इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कि यह बिजली की खपत कम करेगा। इसमें एंटी-डस्ट फिल्टर, Antimicrobial प्रोटेक्शन, एलईडी डिस्प्ले, सेल्फ डायग्नोस, स्लीप मोड और 4 स्टेप एडजस्टेबल कूलिंग फंक्शन मिलता है। यह 52 डिग्री में भी रूम को ठंडा कर सकता है। इसके अलावा, एसी में एंटी-फ्रीज Thermostat दिया गया है। इसका प्राइस 38,490 रुपये है। इसे 1500 रुपये की बैंक छूट और 1,353 रुपये की EMI पर घर लाया जा सकता है।

Haier 1 Ton 4 Star Split AC

Haier के 1 टन वाले स्प्लिट एसी में क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा दी गई है। इस एसी को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके अलावा, एसी में सुपरकूलिंग, HEXA Inverter, एआई, 4-वे स्विंग, सुपर क्वाइट, लो-गैस वर्निंग और इको व टर्बो मोड जैसे स्मार्ट फंक्शन दिए गए है। अमेजन इंडिया पर यह 31,990 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस पर 500 रुपये का डिस्काउंट और 1500 तक का बैंक ऑफ दिया जा रहा है। इस पर 1,125 रुपये की ईएमआई मिल रही है।

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