Vivo T5 Pro 5G: 9020mAh जंबो बैटरी के साथ भारत आया धांसू फोन, जानें कीमत और फीचर

Vivo T5 Pro 5G Launched in India: वीवो ने टी-सीरीज के नए स्मार्टफोन वीवो टी5 प्रो को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 9020mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का कैमरा मिलता है। फोटो, वीडियो और जरूरी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसके साथ वेपन कूलिंग चैम्बर और Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर भी मिलता है। और पढें: Vivo T3 5G की आ गई लॉन्च डेट, इस दिन लेगा भारत में एंट्री

कितना है Vivo T5 Pro 5G का प्राइस ?

वीवो टी5 प्रो स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 33,999 रुपये में मिलेगा। इसके 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 39,999 रुपये रखा गया है। इसकी बिक्री Flipkart पर 21 अप्रैल 2026 से लाइव होगी। इसे 3000 रुपये के शानदार डिस्काउंट और किफायती ईएमआई पर खरीदा जा सकेगा। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। और पढें: Vivo T3 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

ऐसे हैं नए स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वीवो टी5 प्रो में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ वेपर कूलिंग चैम्बर मिलता है, जिससे डिवाइस में हीटिंग की समस्या नहीं आती है। इसके साथ हैंडसेट में 256 जीबी तक की स्टोरेज भी दी गई है। इसकी रैम 12 जीबी तक है।

डिस्प्ले और बैटरी

इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच का एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इससे स्मूथ टच और बेहतर गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें 9020mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ IP68 व 69 की रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है।

कैमरा

वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए वीवो टी5 प्रो में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 2MP के सेकेंडरी लेंस के साथ 50MP का मेन सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 32MP का कैमरा है।

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अन्य डिटेल

वीवो के इस मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, डुअल सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इसके अलावा, हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।