Split AC इस्तेमाल करने से पहले जान लें अहम बातें, नहीं तो बढ़ जाएगा Outdoor Unit में आग लगने का खतरा

Published By: Ajay Verma | Published: May 22, 2026, 10:15 AM (IST)
उत्तर भारत इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में है। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वजह से अब Window और Split दोनों AC का इस्तेमाल घंटों किया जा रहा है, जिससे दोनों के कंप्रेसर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखा जाएं, तो इसे खतरे को कम किया जा सकता है। और पढें: Amazon-Flipkart: छोटे कमरों के लिए बेस्ट रहेंगे 1 Ton AC, ताबड़तोड़ छूट के साथ सस्ते में लाएं घर
अगर आपके घर में Split AC लगा है या फिर नया खरीदा है, तो यह खबर आपके काम की है। हम आपको यहां कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से एसी बेहतर काम करेगा और उसका आउटडोर यूनिट भी सुरक्षित रहेगा। उसमें आग लगने या ब्लास्ट होने की संभावना भी कम हो जाएगी। और पढें: Cooler को कहें बाय-बाय, 1500 से कम हर महीने देकर घर लाएं 1.5 Ton Split AC, घर को बना देंगे कश्मीर
ज्यादतर लोग स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट को बिना देखे कहीं भी प्लेस कर देते हैं। इसके बाद यूनिट की हवा पास नहीं होती है और उस पर दबाव पड़ने लगता है। इससे ब्लास्ट होने और आग लगने का खतरा बना रहता है। आप ऐसी गलती न करें। आउटडोर यूनिट को खुली जगह पर रखें। इससे एयर फ्लो बना रहेगा और यूनिट की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आउटडोर यूनिट लगवाते समय उसकी वायरिंग पर जरूर ध्यान दें। पुरानी या फिर ढीली वायर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लग सकती है। हमारी राय है कि यूनिट उपयोग करने से पहले उसकी वायर और कनेक्शन को जरूर चेक कराएं।
स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट खुली जगह में लगा होता है। इस कारण उसमें गंदगी, धूल और मिट्टी जमा हो जाती है। इससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और वेंट ब्लॉक हो जाते हैं। यदि इसकी सफाई न की जाए, तो इसमें अतिरिक्त दबाव पड़ने के वजह से आग लग सकती है। इस खतरे को कम करने के लिए समय-समय पर यूनिट की सफाई करें। इसके लिए आप एयर ब्लोअर और वॉटर गन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
AC को लंबे समय तक इस्तेमल करने से उसके सिस्टम पर ज्यादा लोड पडता है। इससे यूनिट व एसी दोनों में आग लग सकती है। ऐसा करने की बजाय अपने एसी को रोक-रोक कर चलाएं। इससे एसी बेहतर काम करेगा।
नियमित रूप से एसी की सर्विस कराने से उसकी खराबियों को पहले ही ट्रैक किया जा सकता है। ऐसा करने से एसी और उसका आउटडोर यूनिट ठीक चलता है। आग या ब्लास्ट होने का जोखिम भी कम हो जाता है।
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