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200MP कैमरा वाले Vivo X200 Pro फोन पर 9000 का शानदार ऑफ, मिस न करें गजब Deal

200MP camera Vivo X200 Pro 5g 9000 off flipkart deal price in india specification: वीवो एक्स 200 प्रो पर धमाकेदार ऑफर मिल रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 18, 2026, 03:33 PM (IST)

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Vivo X200 Pro (7)zoom icon
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Vivo X200 Pro Processor

पावर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Vivo X200 Pro स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में Immortalis-G925 GPU है। इसके साथ 16 जीबी रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है।

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Vivo X200 Pro Display

वीवो एक्स 200 प्रो स्मार्टफोन में 6.78 इंच का एलटीपीओ AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल है। इसमें फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

Vivo X200 Prozoom icon
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Vivo X200 Pro Front Camera

वीडियो कॉलिंग करने के लिए वीवो एक्स 200 प्रो फोन में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, वीडियो, स्लो मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा स्पेक्स मिलते हैं।

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Vivo X200 Pro Camera

Vivo X200 Pro के बैक पैनल में 200MP का प्राइमरी सेंसर दिया है। इसका अपर्चर f/2.67 है। इसके अलावा, 50MP के दो लेंस मिलते हैं। इनका अपर्चर f/1.57 और f/2.0 है। इससे एचडी वीडियो शूट की जा सकती है।

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Vivo X200 Pro Battery

इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसके साथ 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। सुरक्षा के लिहाज से फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

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Vivo X200 Pro Other Specs

कंपनी ने Vivo X200 Pro में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इस फोन की डायमेंशन 162.36×75.95×8.20mm और वजन 223 ग्राम है।

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Vivo X200 Pro Price

Vivo X200 Pro फोन की कीमत 94,999 रुपये है। इस दाम में 16GB+512GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसे Flipkart से Cosmos Black कलर में खरीदा जा सकता है।

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Vivo X200 Pro Deals

वीवो एक्स 200 प्रो फोन पर 9000 रुपये का ऑफ है। इस छूट में 5000 रुपये का डिस्काउंट और 4000 रुपये का कैशबैक शामिल है। इसके साथ नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।