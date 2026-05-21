Published By: Manisha | Published: May 21, 2026, 01:19 PM (IST)
Oppo Find X9 Ultra और Oppo Find X9s स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों ही कंपनी की फ्लैगशिप OPPO Find X9 सीरीज के लेटेस्ट एडिशन है। फीचर्स की बात करें, तो अल्ट्रा फोन में 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, फोन की बैटरी 7050mAh की है। वहीं, दूसरी ओर ओप्पो फाइंड एक्स9एस फोन 6.59 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 7025mAh की है। इस फोन में कंपनी ने 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है। और पढें: 50MP सेल्फी कैमरा वाली OPPO Reno 14 सीरीज हुई 3000 रुपये सस्ती, अभी लपकें धमाका Deal
कंपनी ने Oppo Find X9 Ultra को 1,69,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल का है। कंपनी ने फोन में Canyon Orange और Tundra Umber दो कलर ऑप्शन पेश किए हैं। फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 11,000 रुपये की कीमत वाला प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स कॉम्प्लिमेंट्री मिलेगा, जिसमें Oppo Enco Air 5 Pro TWS और Oppo Find X9 Ultra कवर शामिल होगा। यह ऑफर 27 मई तक उपलब्ध है। और पढें: भारत में लॉन्च से पहले लीक हुई OPPO Find X9s की कीमत, अगले हफ्ते देगा दस्तक
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Oppo Find X9s को कंपनी ने 79,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मौजूद है। वहीं, 512GB स्टोरेज की कीमत 89,999 रुपये है। फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं, सेल 28 मई से शुरू होगी। इस फोन में कंपनी ने Lavender Sky, Midnight Grey और Sunset Orange कलर ऑप्शन पेश किए हैं।
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फीचर्स की बात करें, तो ओप्पो फाइंड एक्स9 अल्ट्रा फोन में 6.82 इंच का QHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, इसमें 1800 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में Hasselblad ट्यून क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मौजूद है। वहीं, इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 200MP का टेलीफोटो सेंसर व 50MP का अल्ट्रा-टेलीफोटो कैमरा मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7,050mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग व 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
वहीं, दूसरी तरफ Oppo Find X9s में 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें 1800 Nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 12GB RAM व 512GB स्टोरेज पेश की है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में Hasselblad ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मौजूद है। वहीं, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। तीसरा कैमरा भी 50MP का है, जो कि पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 7,025mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग मिलती है।
|स्पेक्स
|Oppo Find X9 Ultra
|Oppo Find X9s
|डिस्प्ले
|6.82 इंच QHD+ डिस्प्ले
|6.59 इंच डिस्प्ले
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|120Hz
|पीक ब्राइटनेस
|1800 निट्स
|1800 निट्स
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|MediaTek Dimensity 9500s
|रैम और स्टोरेज
|16GB RAM + 512GB स्टोरेज
|12GB रैम + 512GB स्टोरेज
|रियर कैमरा
|200MP प्राइमरी (OIS) + 50MP अल्ट्रा-वाइड + 200MP टेलीफोटो + 50MP अल्ट्रा-टेलीफोटो
|50MP प्राइमरी (OIS) + 50MP अल्ट्रा-वाइड + 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो
|फ्रंट कैमरा
|50MP
|32MP
|बैटरी
|7,050mAh
|7,025mAh
|फास्ट चार्जिंग
|100W फास्ट चार्जिंग
|80W फास्ट चार्जिंग
|वायरलेस चार्जिंग
|50W वायरलेस चार्जिंग
|कैमरा फीचर्स
|Hasselblad ट्यून क्वाड रियर कैमरा सेटअप
|Hasselblad ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप
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