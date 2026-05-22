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WhatsApp ला रहा नया फीचर, एक जगह देख पाएंगे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स

WhatsApp यूजर्स के लिए जल्द नया फीचर आने वाला है। इस सुविधा के जरिए प्लेटफॉर्म पर यह देखा जा सकेगा कि कौन-कौन ऑनलाइन है। इसके अलावा, कॉन्टैक्ट सर्च करने की सुविधा भी मिलेगी।

Published By: Ajay Verma | Published: May 22, 2026, 09:26 AM (IST)

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WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए जल्द खास फीचर जोड़ने वाला है, जिससे यूजर्स को पता चल जाएगा कि उनके कॉन्टैक्ट में कौन ऑनलाइन है। इससे कम्युनिकेशन बेहतर होगा और यूजर्स के बीच कनेक्शन बनेगा रहेगा। इस अपकमिंग फीचर की जानकारी wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वेबसाइट व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करती है। इसकी जानकारी 99 प्रतिशत सही होती है। news और पढें: WhatsApp सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए टेस्ट कर रहा है ये खास फीचर, पढ़ते ही गायब हो जाएंगे मैसेज

Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp iOS 26.20.10.70 बीटा अपडेट से ‘Contacts hub with online users’ फीचर की जानकारी मिली है। इस सुविधा के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर एक जगह देखा जा सकता है कि कौन-कौन ऑनलाइन है। इसकी टेस्टिंग चल रही है। इससे पहले इस फंक्शन को एंड्रॉइड (Android) बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया था। news और पढें: WhatsApp में आ गया Incognito फीचर, Meta AI से प्राइवेट में पूछ सकेंगे सभी सवाल

दिखाई देगा ग्रीन डॉट

व्हाट्सएप में वर्तमान में ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स को देखने के लिए उनकी चैट्स को ओपन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। हालांकि, कॉन्टैक्ट हब फीचर के आने से प्लेटफॉर्म की ऐप सेटिंग में प्रोफाइल फोटो के नीचे नया कॉन्टैक्ट सेक्शन देखाई देगा। उसमें उन कॉन्टैक्ट की लिस्ट होगी, जो लाइव हैं। उनकी प्रोफाइल फोटो के आगे ग्रीन डॉट भी दिखाई देगा, जिससे पता चल जाएगा कि वो अभी एक्टिव हैं।

इस फीचर के आने से ऑनलाइन यूजर से कॉन्टैक्ट करना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। यह फंक्शन यूजर्स के बहुत काम आएगा। इससे उनका ऐप यूज करने का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा।

मिलेगा सर्च करने की सुविधा

इस नए कॉन्टैक्ट हब फीचर में यूजर्स को सर्च करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसकी मदद से किसी भी कॉन्टैक्ट को तुरंत खोजा जा सकेगा। इसके अलावा, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को कभी भी जोड़ने या बदलने का विकल्प भी मिलेगा। यही नहीं इसके जरिए कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऑनलाइन स्टेटस की जगह नाम के हिसाब से सेट किया जा सकेगा।

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कब मिलेगा फीचर ?

व्हाट्सएप का यह फीचर अभी डेवलपमेंट जोन में है। यानी कि इस सुविधा पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस फीचर को सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा। इसके बाद फंक्शन का सपोर्ट आईफोन यूजर्स को मिलेगा।