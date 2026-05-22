50MP कैमरा वाला Vivo फोन 3000 से कम महीने के खर्च पर होगा आपका, यहां मिल रही धमाकेदार Deals

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 22, 2026, 11:49 AM (IST)
Vivo T5 Pro 5G फोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 2800 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसे HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बेहद शानदार है।
वीवो टी5 प्रो फोन में 50MP का Sony IMX882 लेंस दिया गया है। इसका साइज 1/1.95 और अपर्चर f/1.79 है। इसके साथ 2MP का डेप्थ लेंस भी मिलता है। यह OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसका अपर्चर f/2.4 है।
कंपनी के इस स्मार्टफोन में 9020एमएएच की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें डेटा सिक्योर रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है।
फास्ट प्रोसेसिंग के लिए वीवो के इस मोबाइल फोन में Snapdragon 7s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 810 GPU मिलता है। इसकी रैम 12GB तक है। इसमें 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Vivo T5 Pro में शानदार सेल्फी क्लिक करने के लिए 32MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसके जरिए 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Vivo T5 Pro स्मार्टफोन में 5जी, 4जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.4, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इस डिवाइस का वजन 213 ग्राम है। इसकी डायमेंशन 163.73×76.1×8.25mm है।
ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर वीवो टी5 प्रो दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके 8GB+128GB व 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 29,999 रुपये और 33,999 रुपये रखा गया है। विजय सेल्स पर भी यह फोन सेम प्राइस के साथ उपलब्ध है।
Flipkart पर वीवो टी5 प्रो स्मार्टफोन 1000 रुपये की छूट और 1650 रुपये के कैशबैक पर मिल रहा है। इस पर 12 महीने के लिए 2632 रुपये की EMI मिल रही है। VijaySales की बात करें , तो इस प्लेटफॉर्म से वीवो के फोन को 1000 रुपये की छूट और 2,900 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।
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