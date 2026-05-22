50MP कैमरा वाला Vivo फोन 3000 से कम महीने के खर्च पर होगा आपका, यहां मिल रही धमाकेदार Deals

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Vivo T5 Pro 5G Deals

Flipkart पर वीवो टी5 प्रो स्मार्टफोन 1000 रुपये की छूट और 1650 रुपये के कैशबैक पर मिल रहा है। इस पर 12 महीने के लिए 2632 रुपये की EMI मिल रही है। VijaySales की बात करें , तो इस प्लेटफॉर्म से वीवो के फोन को 1000 रुपये की छूट और 2,900 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।