OPPO Enco Air 5 Pro को OPPO Find X9s और Find X9 Ultra स्मार्टफोन के साथ भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी के प्रीमियम TWS हैं। फीचर्स की बात करें, तो इन बड्स में 12mm dynamic ड्राइवर्स दिए गए हैं। साथ ही कंपनी ने इनमें 55dB ANC (एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन) सपोर्ट दिया है। कॉलिंग के लिए इसमें आपको ट्रिपल माइक्रोफोन सेटअप मिलता है। साथ ही इनमें 47ms low-latency mode भी दिया गया है। इन बड्स में आपको 62mAh बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज पर 54 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करते हैं। वहीं, ANC ऑन होने पर यह 29 घंटे तक चलते हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: OPPO Find X9 Ultra फोन 200MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, OPPO Find X9s ने भी मारी एंट्री

OPPO Enco Air 5 Pro price in India

कंपनी ने OPPO Enco Air 5 Pro को 4,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इन बड्स में Moonstone White और Midnight Black कलर ऑप्शन मिलते हैं। इन बड्स की सेल 28 मई से शुरू होगी। इन बड्स की सेल 28 मई से शुरू होने जा रही है। और पढें: 50MP सेल्फी कैमरा वाली OPPO Reno 14 सीरीज हुई 3000 रुपये सस्ती, अभी लपकें धमाका Deal

OPPO Enco Air 5 Pro specifications

फीचर्स की बात करें, तो OPPO Enco Air 5 Pro में 12mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। इसमें AAC, SBC, and LHDC 5.0 High-Resolution ऑडियो सपोर्ट मिलता है। साथ ही इसमें 55dB तक का ANC सपोर्ट मौजूद है। अलग-अलग माहौल के लिए इसमें आपको ANC On, Adaptive mode, Transparency mode और ANC Off जैसे सपोर्ट मिलते हैं। शानदार कॉलिंग के लिए कंपनी ने इसमें ट्रिपल माइक्रोफोन सेटअप जिया है, जो कि वीडियो कॉल के दौरान आउटडोर में भी आपको क्लियर वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे।

जैसे कि हमने बताया इन ईयरबड्स में आपको 47ms low-latency mode भी मिलता है, जो कि गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान लैग को कम करता है। कंपनी ने इसमें वॉल्यूम कंट्रोल के लिए टच कंट्रोल दिया है।

Enco Air 5 Pro में 54 घंटे तक की बैटरी मिलती है। हालांकि, यह ANC ऑफ होने पर मिलती है। वहीं, ANC ऑन होने पर यह 29 घंटे तक की बैटरी प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही बड्स में 62mAh बैटरी दी गई है। वहीं, चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी मौजूद है। सिंगल चार्ज पर प्रत्येक बड्स आपको 7 घंटे का प्लेटाइम प्रोवाइड करते हैं। वहीं, ANC ऑफ होने पर यह 13 घंटे तक चलते हैं।

ये बड्स देंगे OPPO बड्स को टक्कर

Samsung Galaxy Buds Core को अमेजन सेल के दौरान 4,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इन बड्स में 6.55mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। साथ ही इनमें अडैप्टिव नॉइस कंट्रोल सपोर्ट भी मिलता है। कॉलिंग के लिए इसमें 3 माइक का सपोर्ट मौजूद है। पानी से बचाव के लिए बड्स में IP54 रेटिंग मिलती है।

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Realme Buds Air 7 Pro को 4,940 रुपये में खरीदा जा सकता है। इन बड्स में 11mm+6mm डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं। साथ ही यह 53 dB ANC सपोर्ट के साथ आते हैं। पानी से बचाव के लिए बड्स में IP55 रेटिंग मिलती है।