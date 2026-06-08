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ChatGPT में नया Lockdown Mode हुआ रिलीज, ऐसे Prompt Injection Attacks से करेगा बचाव

ChatGPT में नया प्राइवेसी फीचर Lockdown Mode रिलीज हो गया है। यह फीचर यूजर्स को एडवांस प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jun 08, 2026, 02:12 PM (IST)

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photo icon OpenAI's new ChatGPT Lockdown Mode adds extra security for sensitive data

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OpenAI ने अपने पॉपुलर AI चैटबॉट ChatGPT के लिए एक नया सेफ्टी फीचर रिलीज कर दिया है, जिसका नाम Lockdown Mode है। इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स के निजी व सेंसेटिव डेटा को एक्सपोज होने से बचाना है। इस फीचर को सभी चैटजीपीटी जैसे वर्कस्पेस, पर्सनल, बिजनेस व इंटरप्राइज अकाउंट के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह नया लॉकडाउन मोड चैटपीजीटी की उन सभी क्षमताओं को रोकता है, जो कि इंटरनेट एक्सेस व एक्सटर्नल सर्विस पर निर्भर करती हैं। ChatGPT का इस्तेमाल अब ज्यादार लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आसान सवालों के जवाब से लेकर मुश्किल डॉक्यूमेंट्स के आसान शब्दों में प्रस्तुत करने तक, हम डेली लाइव में न जानें कितनी बार चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कई बार हम इस चैटबॉट के साथ अपनी कई निजी जानकारियां शेयर कर देते हैं, जिसका लीक होना हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह की चैट को प्राइवेट रखने के लिए नया लॉकडाउन मोड पेश किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: ChatGPT हुआ डाउन, यूजर्स को आई सवाल पूछने, नया अकाउंट बनाने और लॉग-इन करने में दिक्कत

OpenAI का नया Lockdown Mode फीचर क्या है?

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OpenAI ने अपने सपोर्ट पेज के जरिए ChatGPT के नए Lockdown Mode फीचर की जानकारी दी है। यह चैटबॉट का नया सेफ्टी फीचर है, जो कि आपके निजी व सेंसेटिव डेटा को एक्सपोज होने से बचाता है। इसे कंपनी ने ऑप्शनल एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग भी बताया है, जो कि चैटबॉट के उन टूल्स पर लिमिट लगाता है जो कि वेब या फिर एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट होते हैं। यह नया फीचर Prompt Injection Attacks जैसे रिस्क को कम करता है news और पढें: WWDC 2026 इवेंट इस तारीक से होगा शुरू, क्या इस बार Apple पेश करेगा AI वाला Siri?

क्या होते हैं Prompt Injection Attacks?

Prompt Injection Attacks समान्य हैकिंग से अलग होते हैं। इस तरह के अटैक में हैकर्स वेब पेज, फाइल्स या फिर डॉक्यमेंट्स में मैलिशियस निर्देश छीपाकर भेजते हैं, जिसे केवल एआई मॉडल ही समझ सकते हैं। इस तरह के निर्देश से एआई प्रभावित हो जाता है और अलग से व्यवहार करने लगता है। हैकर्स से प्रभावित होकर आपका एआई निजी जानकारियां भी रिवील कर सकता है।

Lockdown Mode करेगा रक्षा

इसी तरह के अटैक से बचाने के लिए चैटजीपीटी में नया Lockdown Mode पेश कर दिया गया है। जब भी आपकी चैट में यह मोड इनेबल रहेगा, तब चैटजीपीटी के कई फीचर्स जो कि इंटरनेस से कनेक्ट हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। इस फीचर के ऑन होने के बाद लाइव वेब ब्राइजिंग पर लिमिट लग जाती है। इसके अलावा, चैटजीपीटी डेटा एनालाइज करने के लिए फाइल्स को भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। हालांकि, इसके लिए आप मैनुअल अपलोडिंग का सहारा ले सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लॉकडाउन फीचर चैटजीपीटी की मैमोरी, बातचीत, इमेज जनरेशन या फिर चैट्स को प्रभावित नहीं करता। Lockdown Mode सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है, जिसमें फ्री यूजर्स, गो यूजर्स, प्लस यूजर्स व सेल्फ सर्व चैटजीपीटी बिजनेस अकाउंट आदि शामिल हैं।

ChatGPT में Lockdown Mode कैसे ऑन करें?

1. सबसे पहले अपने फोन में ChatGPT ऑन करें।

2. अब सेटिंग्स में जाएं।

3. इसके बाद सिक्योरिटी पर क्लिक कर दें।

4. अब आपको एडवांस सिक्योरिटी वाले सेक्शन पर जाना है।

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5. यहां आपको Lockdown Mode दिखेगा। इसे आपको ऑन कर देना है।