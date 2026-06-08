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स्मार्टफोन बार-बार हो रहा है हैंग? Chrome की ये सेटिंग्स तुरंत करेगी कमाल, मक्खन-सा चलेगा फोन

अगर आपका स्मार्टफोन बार-बार हैंग हो रहा और तमाम ट्रिक्स अजमाने के बाद भी फिक्स नहीं हो रहा, तो आप Chrome की ये सेटिंग अजमा सकते हैं। यहां जानें कैसे।

Published By: Manisha | Published: Jun 08, 2026, 06:25 PM (IST)

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क्या आपका स्मार्टफोन बार-बार हैंग हो रहा है…? जैस ही कोई ऐप ओपन करते हैं वैसे ही वो बंद हो जा रहे हैं? ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस भी अब पहले जैसा स्मूथ नहीं रहा…? बार-बार हैंग होने वाले फोन को ठीक करने के लिए अब-तक आपने सभी तरह की टिप्स-एंड-ट्रिक्स का इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन फोन स्मूथ नहीं चल रहा? अगर इन सब सवालों का जवाब हां हैं… तो आपको अब Chrome सेटिंग्स में जरा-सा बदलाव करने की जरूरत है। जी हां, अक्सर हम इंटरनेट पर बहुत कुछ सर्च करते हैं, जिसका डेटा क्रोम ब्राउजर में जमा हो जता है। इस डेटा के जमा होने से भी कई बार फोन स्लो हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है। अगर आपने तमाम तरह की ट्रिक्स अजमा ली है, तो अंत में क्रोम की यह ट्रिक जरूर ट्राई करें। यहां जानें उन सेटिंग्स के बारे में, जो आपके स्लो और हैंग होते स्मार्टफोन को मक्खन-सा स्मूथ कर देंगी। news और पढें: आपके फोन में छिपे हैं ये 7 कमाल के फीचर्स, 90% लोग नहीं करते यूज!

फोन हो रहा है हैंग? Chrome की ये सेटिंग बदल दें

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Chrome ओपन कर लें। news और पढें: स्मार्टफोन में दिख रहे ये संकेत समझ जाए आ गया Virus, ऐसे करें रिमूव

2. क्रोम के टॉप कॉर्नर पर दिख रहे तीन डॉट आइकन पर क्लिक कर दें।

3. इसके बाद सेटिंग्स पर जाएं।

4. यहां आपको Site Settings का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप कर दें।

5. अब स्क्रोल-डाउन करके सबसे बॉटम में आपको Data Stored वाले ऑप्शन पर चले जाना है।

6. इसके बाद आपके सामने आपके फोन की सबसे हैवी फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी।

7. अपने फोन की RAM को खाली करने के लिए आप इन फाइल्स को डिलीट कर दें।

8. जैसे ही आप इन हैवी फाइल्स को डिलीट कर देंगे, वैसे ही आपका फोन मक्खन-सा चलने लगेगा।

इन बातों का भी रखें ख्याल

1. नए अपडेट से रहें दूर

यदि आप कई जनरेशन पुराना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि फोन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट न करें। दरअसल, लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट स्मार्टफोन व उनके लेटेस्ट प्रोसेसर को देखकर डिजाइन किए जाते हैं। आपका पुराना फोन व पुराना प्रोसेसर उस नए हैवी अपडेट को बोझ को नहीं उठा पाता और फोन हैंग होने लगता है।

2. स्टोरेज फुल न होने दें

iPhone storage full

iPhone storage full

फोन की स्टोरेज को रखें खाली। अगर आपके फोन में 128GB स्टोरेज हैं, तो आप उसे 125GB तक भर देते हैं.. 3GB की स्टोरेज आपके फोन को रन करने में मदद नहीं करती। जितनी स्टोरेज फोन की फुल रहेगी, उतना फोन हैंग करेगा।

3. हैवी ऐप्स भी फोन करती हैं Slow

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डेली बेसिस पर ऐप्स का अपग्रेड होना भी आपके फोन की हेल्थ को खराब करता है। एक समय पर WhatsApp सिर्फ मैसेजिंग ऐप था, लेकिन अब व्हाट्सऐप के जरिए कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, पेमेंट, रिचार्ज जैसे कई जरूरी काम कर सकते है। ऐप कंपनिया ऐप्स को बेहतर बनाने के लिए हैवी बना देती हैं, जिसका लोड आपके पुराने फोन पर पड़ता है। एक यह कारण भी है कि समय के साथ फोन हैंग होने लगता है। कोशिश करें कि आप सभी ऐप्स का Lite वर्जन इस्तेमाल करें, जो कि साइज में छोटा होता है। इसका लोड आपके फोन पर नहीं पड़ता।