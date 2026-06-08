Infinix Smart 20 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है, जिसे 15000 से कम में पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इनफिक्स के फोन मं 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G81 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा मिलता है। हालांकि, फोन में कंपनी ने 5200mAh की बैटरी दी है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स।

Infinix Smart 20 Price in India, Availability

कंपनी ने Infinix Smart 20 को 12,499 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 13,999 रुपये है। कंपनी ने फोन को Cloudline Blue, Polaris Titanium, Shadow Black और Sunlike Orange कलर ऑप्शन में पेश किया है। फोन की सेल भारत में 12 जून से शुरू होगी, जिसे आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे।

Infinix Smart 20 Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Infinix Smart 20 फोन में 6.78 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। रेजलूशन 720×1576 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 700 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। यह फोन Always-On Display के साथ आता है। साथ ही कंपनी ने इस फोन में गीले व ऑयली हाथों से टच इनपुट सपोर्ट भी दिया है।

इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G81 Ultimate प्रोसेसर से लैस है। इसमें Mali-G52 GPU, 4GB of LPDDR4X RAM मिलती है। वहीं, स्टोरेज 128GB तक का सपोर्ट मौजूद है। फोन Android 16-बेस्ड XOS 16 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए भी 8MP का कैमरा मिलता है। रियर कैमरा में Super Night Mode, Dual Video, Vlog Mode, Portrait Mode, Panorama, Pro Mode, Time-Lapse, Wide Selfie, AI Camera और document scanning जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोन की बैटरी 5200mAh की है, जिसके साथ 15W चार्जिंग व 5W वायरलेस चार्जिंग दिया गया है।

फीचर डिटेल्स डिस्प्ले 6.78-इंच HD+ डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 120Hz रेजलूशन 720 × 1576 पिक्सल ब्राइटनेस 700 निट्स डिस्प्ले फीचर्स Always-On Display, Wet & Oily Touch Support प्रोसेसर MediaTek Helio G81 Ultimate GPU Mali-G52 रैम 4GB LPDDR4X स्टोरेज 128GB तक ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 आधारित XOS 16 रियर कैमरा 8MP फ्रंट कैमरा 8MP कैमरा फीचर्स Super Night Mode, Dual Video, Vlog Mode, Portrait Mode, Panorama, Pro Mode, Time-Lapse, Wide Selfie, AI Camera, Document Scanning बैटरी 5200mAh वायर्ड चार्जिंग 15W वायरलेस चार्जिंग 5W अन्य फीचर्स Always-On Display, Wet & Oily Touch Input Support

इन स्मार्टफोन्स से मिलेगी टक्कर

Samsung Galaxy F06 5G को 13944 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मिल जाती है। यह फोन 50MP कैमरे के साथ आता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है।

Poco C85x 5G

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Poco C85x 5G को 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन 6.9 इंच बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 32MP कैमरा दिया गया है। वहीं, फोन की बैटरी 6300mAh की है।