40,000 से कम में आने वाले सबसे बेस्ट AC, मिनटों में ठंडा कर देंगे आपका कमरा

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 28, 2026, 12:06 PM (IST)
Delhi-NCR में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। तापमान दोपहर में 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर और बढ़ सकता है, जिससे हीटवेव की स्थिति पैदा हो सकती है।
गर्मी की वजह से घर में AC की यूसेज कई गुना बढ़ गई है। वहीं, मार्केट में एयर कंडिशनर की मांग में भी इजाफा हुआ है।
इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आप अपने लिए AC तलाश रहे हैं, तो हम आपको यहां अमेजन पर उपलब्ध टॉप 5 विंडो और स्प्लिट एसी के बारे में बताएंगे, जो आपके कमरे को मिनटों में शिमला बना देंगे। इनकी कीमत 40 हजार से कम है।
इस विंडो एसी को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। इस पर 5 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत 34,500 रुपये है। इसे अमेजन से घर लाया जा सकता है।
एलजी का यह एसी तेजी से कूलिंग करने में सक्षम है। यह बिजली की बचत करता है। इसमें फिल्टर लगा है। इसकी कीमत 37,990 रुपये है।
ब्लूस्टार का यह स्मार्ट एसी है। इसमें वाई-फाई है, जिससे इसे कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें वॉइस कमांड की सुविधा दी गई है। इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसकी कीमत 35,990 रुपये है।
Voltas के इस विंडो एसी को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह बिजली की खपत न के बराबर करता है। यह 1.5 टन का है। इसमें ऑटो-स्विंग, Self Diagnosis, Sleep और Turbo Mode दिया गया है। इसे अमेजन से 38,190 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Whirlpool का यह 2 टन वाला स्प्लिट एसी है। इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसमें कई कूलिंग मोड मिलते हैं। इसकी असली कीमत 52,990 रुपये है, लेकिन यह अमेजन पर 26 प्रतिशत की छूट के साथ 38,990 रुपये में मिल रहा है।
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