40,000 से कम में आने वाले सबसे बेस्ट AC, मिनटों में ठंडा कर देंगे आपका कमरा

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Voltas 185V Vertis Elite Inverter Window AC

Voltas के इस विंडो एसी को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह बिजली की खपत न के बराबर करता है। यह 1.5 टन का है। इसमें ऑटो-स्विंग, Self Diagnosis, Sleep और Turbo Mode दिया गया है। इसे अमेजन से 38,190 रुपये में खरीदा जा सकता है।