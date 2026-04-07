हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए चीनी CCTV कैमरों पर सख्ती दिखाई थी और उन सीसीटीटी कैमरों पर रोक लगा दी थी जिन में भी चीनी चिप का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी इसके बाद अपने घर के लिए चीनी ब्रांडेड सीसीटीवी नहीं बल्कि भारतीय ब्रांडेड सीसीटीवी कैमरा खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें Godrej, CP Plus, ZIACON जैसी कंपनियों के नाम शामिल है।

CP Plus

CP Plus भारत का प्रतिष्ठित CCTV कैमरा ब्रांड है। इस ब्रांड के सर्विस सेंटर पूरे देशभर में उपलब्ध हैं। अगर आप नया सीसीटीवी कैमरा खरीदना चाहते हैं, तो CP PLUS 4MP Quad HD Smart Wi-Fi CCTV Camera आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाला है, जिसे आप अमेजन से 2,599 रुपये में खरीद सकते हैं।

Godrej

Godrej Ace Pro 4G Mini-PT को आप कंपनी की साइट से 4,482 रुपये में खरीद सकते हैं। यह सीसीटीवी कैमरा 3MP कैमरा के साथ आता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मौजूद है। कंपनी ने इसमें बिल्ट-इन माइक व स्पीकर भी दिया है।

ZIACON Security Camera

ZIACON Security Camera को 7,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह इंडोर व आउटडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैमरा 1080 HD रिकॉर्डिंग क्षमता प्रोवाइड करता है।

Sparsh

SPARSH Security Camera को अमेजन से 4,081 रुपये में फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इस कैमरे में आपको 1080p वीडियो आउटपुट मिलता है।

Hi-Focus

HI-FOCUS 4MP Outdoor WIFI BULB Camera को फ्लिपकार्ट से 3,599 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 4MP कैमरा सीसीटीवी कैमरा है, जिसमें वाई-फाई बल्ब दिया गया है।

अगर आप नए ब्रांड के सीसीटीवी कैमरों में पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो ये ब्रांड आपके लिए बिल्कुल सेफ और सिक्योर साबित हो सकते हैं।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

चीनी सीसीटीवी कैमरों पर क्यों लगी रोक?

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भारत सरकार ने सिक्योरिटी कारणों की वजह से उन सीसीटीवी कैमरों पर रोक लगाई है, जिसमें चीनी चिप का इस्तेमाल किया गया है।