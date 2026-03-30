Published By: Manisha | Published: Mar 30, 2026, 05:38 PM (IST)
Chinese CCTV Ban: चीनी ऐप्स के बाद अब भारत सरकार चीनी CCTV कैमरे ब्रांड्स पर बड़ी गाज गिराने वाली है। रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत में 1 अप्रैल से चीनी ब्रांड के CCTV कैमरे बैन कर दिए जाएंगे, जिसमें Hikvision, TP-Link और Dahua आदि जैसे ब्रांड्स शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे सीसीटीवी कैमरे के इस्तेमाल व खरीद पर रोक लगाने वाली है, जो कि सिक्योरिटी मानकों पर खरे नहीं उतरते और जिनके पास सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है।
Economic Times की रिपोर्ट की मानें, तो सरकार 1 अप्रैल से Hikvision, TP-Link और Dahua जैसे इंटरनेट-कनेक्टेड CCTV कैमरा ब्रांड्स पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार उन सभी तरह के डिवाइस पर रोक लगाने वाली है जो कि चीनी चिपसेट के साथ आने वाले हैं।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य डिवाइस की सुरक्षा को मजबूत करना है। कहा जा रहा है कि चीनी डिवाइस से हैकिंग और डेटा लीक होने का खतरा रहता है। ऐसे में उन डिवाइस को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो कि चीनी मूल से बने हैं। एक अन्य रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि हाल ही में खबर आई कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फीड पाकिस्तान में जा रही है। इस खबर के बाद से ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई हैं।
चीनी ब्रांड के सीसीटीवी कैमरा बैन की खबर के बाद देसी ब्रांड के सीसीटीवी कैमरा को बढ़ावा मिल सकता है, जिसमें CP Plus, Qubo, Prama, Matrix आदि शामिल है। कहा जा रहा है कि ये ब्रांड्स चीनी कॉम्पोनेंट्स की जगह ताइवानी कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल करती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साल 2024 में CCTV कैमरों के लिए कुछ नियम तय किए थे। इन नियमों के तहत कंपनियों को रिवील करना होगा कि वह कैमरों में किस कंपनी की चिप लगा रहे हैं। नए नियमों के तहत कई कंपनियों को सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं।
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