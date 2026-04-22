Best 2 in 1 Laptops: अगर आप नया प्रीमियम लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप समान्य से हटकर 2 in 1 लैपटॉप का भी रूख कर सकते हैं। इन दिनों मार्केट में 2 इन 1 लैपटॉप का काफी क्रेज है। दरअसल, यह लैपटॉप 360 डिग्री फोल्ड होकर टैबलेट के तौर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के लैपटॉप देखने में काफी ट्रेंडी भी लगते हैं। यहां देखें Amazon सेल में मिलने वाले कुछ बेस्ट ऑप्शन। और पढें: 7500 रुपये सस्ता खरीदें Oppo Find X9 Pro, 200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

Lenovo Yoga 7 2-in-1 Intel Core Ultra 7 256V,Copilot+ AI PC

Lenovo Yoga 7 2-in-1 Intel Core Ultra 7 256V,Copilot+ AI PC को Amazon से 1,44,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इन लैपटॉप पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 5000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो यह एक 2 इन 1 लैपटॉप है, जिसे आप 360 डिग्री फोल्ड करके टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 14 इंच स्क्रीन दी गई है। यह Intel Evo Core Ultra 7 256V प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 16GB RAM व 1TB तक की स्टोरेज मिलती है। इसकी बैटरी 70Wh की है। कंपनी ने इसमें 5.0MP कैमरा दिया है। और पढें: Tower Fans under 4000: गर्मी से मिलेगी राहत, 4000 से कम में घर लाएं फर्राटेदार हवा फेकने वाले टावर फैन

HP OmniBook Ultra Flip Laptop

HP OmniBook Ultra Flip को अमेजन से 1,91,190 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह एक भी 2 इन 1 लैपटॉप है, जिसे आप 360 डिग्री फोल्ड करके टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 14 इंच स्क्रीन दी गई है। यह 8-core Intel Core Ultra 7 258V प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 32GB RAM व 1TB तक की स्टोरेज मिलती है।

Dell Inspiron 7440 2in1 Laptop

Dell Inspiron 7440 2in1 Laptop को आप अमेजन से 98,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस लैपटॉप में 13th Gen Intel Core i5-1334U प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मिलती है। इसकी स्क्रीन भी 14 इंच की है।

HP Pavilion x360 Laptop

HP Pavilion x360 को 84,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप Intel Core i5-1335U प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 14 इंच स्क्रीन दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लैपटॉप में 5MP का कैमरा दिया गया है।

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ASUS Vivobook 14 Flip

ASUS Vivobook 14 Flip को आप 92,990 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही यह लैपटॉप Intel Core Ultra 5 प्रोससेर से लैस है। इसमें 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मौजूद है। इस लैपटॉप की बैटरी 70WHrs की है।